ЦСКА призвали лишить Акинфеева неприкосновенности

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров отреагировал на пропущенный ЦСКА гол в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака».
«Акинфеев номер один (35), пропущенный гол он возьмет на себя. Но он и не согласен, указывая, что была рука у «Спартака». Недалек тот день, когда ЦСКА возьмет не напа, а сильного вратаря. Тороп – во многом типаж Максименко, не впечатляет.
До лета Акинфеев переподпишет контракт до 2027 года, и надо уже этой зимой потихоньку в ротацию», – написал Бодров.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Тушино.
- Это дебют для врио главного тренера «Спартака» Вадима Романова.
- ЦСКА лидирует в РПЛ.
Источник: телеграм-канал Андрея Бодрова