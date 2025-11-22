ЦСКА призвали лишить Акинфеева неприкосновенности

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров отреагировал на пропущенный ЦСКА гол в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака».

«Акинфеев номер один (35), пропущенный гол он возьмет на себя. Но он и не согласен, указывая, что была рука у «Спартака». Недалек тот день, когда ЦСКА возьмет не напа, а сильного вратаря. Тороп – во многом типаж Максименко, не впечатляет.

До лета Акинфеев переподпишет контракт до 2027 года, и надо уже этой зимой потихоньку в ротацию», – написал Бодров.