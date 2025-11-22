Мор оценил шансы Романова возглавить «Спартак» на постоянной основе

Бывший спартаковец Эдуард Мор оценил перспективы Вадима Романова стать постоянным тренером «Спартака».

47-летний Романов работает тренером в системе клуба с 2015 года.

До вхождения в штаб Станковича он возглавлял молодежную команду спартаковцев.

11 ноября Романов сменил серба в качестве и.о. главного тренера.

«Если у Гусева есть шанс остаться в роли главного тренера «Динамо», то у Вадима Романова в «Спартаке» шансов на это никаких. Они оба мои друзья, но я честно говорю: у Романова шансов нет.

И мне жаль, что руководство «Спартака» не рассматривает российских специалистов. Я понимаю, что сейчас это какой-то хейт вызовет, но мне бы хотелось, чтобы команду тренировал человек, который будет всей душой за «Спартак» и для которого «Спартак» – не пустой звук. Потому что для условных Станковича или Николича нет никакой разницы, какая команда в России их позовет: что «Спартак», что ЦСКА, что «Локомотив», что «Зенит», что «Краснодар».

Вот, к примеру, тебя, российского тренера, пригласят в Сербию. Какая тебе разница, в «Партизан» идти или в «Црвену Звезду»? Так вот мне хочется, чтобы здесь тренировал тот тренер, для которого есть разница, «Спартак» это или не «Спартак», – сказал Мор.