Семак пожаловался на дефицит игроков в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о недостатке футболистов.

– Сергей Богданович, уточняющий вопрос: в какой день команда провела первую тренировку в полном составе?

– По сути, ещe ни одной, потому что у нас вчера было восстановительное занятие для трeх игроков, которые ночью вернулись.

Естественно, пока ни одной тренировки не провели, в полном составе сегодня будет первая, но и она, я думаю, в спокойном режиме пройдeт. Какие-то нюансы мы постараемся учесть, но, по сути, сегодня первый день.