Бубнов заявил о расколе в «Спартаке»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что уход Деяна Станковича может спровоцировать разногласия внутри раздевалки «Спартака».

«Я вот сейчас посмотрел его [Романова] биографию в футболе. Он будет в первую очередь опираться на спартаковцев, на наших. С легионерами, я уверен, что у него никакого контакта нет – контакт был у Станковича.

Для «Спартака» сейчас такой раскол произошeл, потому что, судя по всему, мало что он их приглашал, так они за него были, за Станковича.

Сейчас его убрали, а что им делать? Убрали тренера, который с ними поговорить мог, он их там любил. Станкович – это Станкович.

При всeм уважении, а кто такой Романов? Ну, спартаковский воспитанник, ну и что?» – сказал Бубнов.