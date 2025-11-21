Семин сделал прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА

Юрий Семин поделился ожиданиями от матча «Спартак» – ЦСКА.
«Во-первых, эта встреча будет с большими изменениями. В первую очередь изменениями у «Спартака», они закономерны. Посмотрим, будет первое впечатление от работы нового молодого тренера в «Спартаке». Обычно эти матчи после сборных проходят очень сложно, потому что игроки приезжают из дальних стран, вместе не тренировались. Посмотрим, кто лучше с этим справится.
Предсказать что-то сложно, это две команды, которые борются на максимальном уровне. Будут полные трибуны. Предстоящий матч будет интересным. Будем смотреть и наблюдать. Предпочтение? Не могу сказать, кому отдам», – сказал Сeмин.
- Матч 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября.
- ЦСКА занимает 1-е место с 33 очками, «Спартак» идет на 6-й строчке (25 очков).
Источник: «Чемпионат»