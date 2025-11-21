Енот предсказал точный счет дерби «Спартак» – ЦСКА

Енот из московского зоодома сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА.

«Животному было предложено выбрать одну из пронумерованных (от 1 до 5) тарелок с пищей, а затем перед ним поставили миски с логотипами команд.

Сначала енот выбрал тарелку с цифрой 5, следом тарелку с цифрой 4. После этого зверек поел из тарелки с логотипом «Спартака», тем самым предсказав победу красно‑белых со счетом 5:4», – написали организаторы эксперимента.