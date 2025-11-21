Енот предсказал точный счет дерби «Спартак» – ЦСКА

Енот из московского зоодома сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА.
«Животному было предложено выбрать одну из пронумерованных (от 1 до 5) тарелок с пищей, а затем перед ним поставили миски с логотипами команд.
Сначала енот выбрал тарелку с цифрой 5, следом тарелку с цифрой 4. После этого зверек поел из тарелки с логотипом «Спартака», тем самым предсказав победу красно‑белых со счетом 5:4», – написали организаторы эксперимента.
- Дерби состоится 22 ноября. Начало – в 16:45 мск.
- ЦСКА лидирует в таблице, «Спартак» отстает на 8 очков.
- В 1-м круге ЦСКА победил дома со счетом 3:2.
Источник: «Матч ТВ»