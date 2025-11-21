Введите ваш ник на сайте
Енот предсказал точный счет дерби «Спартак» – ЦСКА

Сегодня, 08:56
13

Енот из московского зоодома сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА.

«Животному было предложено выбрать одну из пронумерованных (от 1 до 5) тарелок с пищей, а затем перед ним поставили миски с логотипами команд.

Сначала енот выбрал тарелку с цифрой 5, следом тарелку с цифрой 4. После этого зверек поел из тарелки с логотипом «Спартака», тем самым предсказав победу красно‑белых со счетом 5:4», – написали организаторы эксперимента.

  • Дерби состоится 22 ноября. Начало – в 16:45 мск.
  • ЦСКА лидирует в таблице, «Спартак» отстает на 8 очков.
  • В 1-м круге ЦСКА победил дома со счетом 3:2.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
хрю-хрю
1763706295
да пофиг на вашего енота. хряки, у меня другое предложение. давайте объединимся и устроим бунт. потому что достало, что бомбардир теперь банит за каждый чих. порой даже не знаешь, какое слово было лишнее. вот я читаю коммент, за который меня забанили - и не вижу, где там запрещённое (по их мнению) слово. ноль оскорблений, ноль мата - а бан за мат. ДОСТАЛО! просто ypoды конченные.
Ответить
cska1948
1763707510
После этого зверек поел из тарелки с логотипом «Спартака», тем самым предсказав, что ЦСКА съест «Спартак» и не подавится.
Ответить
bset
1763707699
Я сегодня с правой ноги встал. Значит победят гости.
Ответить
BarStep
1763708476
Грядет енотова (пирова) победа чтоль?! :) Ну это в их стиле - сначала насвинячат, а потом обтекают (никогда не говорил, но всё же гы-гы)
Ответить
Иван Петров 1986
1763709173
Енот еще тот!
Ответить
ilich55
1763709436
Енот, вылизывая тарелки, думал только о хоккее. Если бы ему сказали, что речь идёт о футболе, то бедняга бы объявил голодовку.
Ответить
NewLife
1763711599
Срач тв не упомянул самую важную примету - рядом с какой тарелкой енот покакал)
Ответить
