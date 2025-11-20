Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • 6 игроков «Спартака» пропустили тренировку перед дерби с ЦСКА

6 игроков «Спартака» пропустили тренировку перед дерби с ЦСКА

Сегодня, 12:27
3

«Спартак» за два дня до матча с ЦСКА тренируется не в полном составе.

«Тео Бонгонда, Олег Рябчук и Кристофер Мартинс вернулись в расположение «Спартака» после игр за сборные, однако пока занимаются по индивидуальной программе. Также по индивидуальной программе занимается Даниил Зорин.

Ливай Гарсия и Манфред Угальде вернутся из сборных позднее, после этого начнут подготовку с командой», – написал источник.

  • Дерби состоится 22 ноября. Начало – в 16:45 мск.
  • ЦСКА лидирует в таблице, «Спартак» отстает на 8 очков.
  • В 1-м круге ЦСКА победил дома со счетом 3:2.

Арбитры на «Спартак» – ЦСКА и другие матчи 16-го тура РПЛ
Ещенко поделился ожиданиями от дерби «Спартак» – ЦСКА
Названы комментаторы на дерби «Спартак» – ЦСКА 2
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак
ScarlettOgusania
1763631896
Тео, Рябчук и Зорин травмированы, в заявку на матч не попадут, Гарсия и Угальде прилетят сегодня ночью или завтра утром, проведут тренировку в пятницу...
Ответить
СильныйМозг
1763634182
Теперь есть на что пенять, после поражения.
Ответить
Цугундeр
1763634349
Матка с дому- хрюшки в пляс..)
Ответить
Все новости
