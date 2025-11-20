6 игроков «Спартака» пропустили тренировку перед дерби с ЦСКА

«Спартак» за два дня до матча с ЦСКА тренируется не в полном составе.
«Тео Бонгонда, Олег Рябчук и Кристофер Мартинс вернулись в расположение «Спартака» после игр за сборные, однако пока занимаются по индивидуальной программе. Также по индивидуальной программе занимается Даниил Зорин.
Ливай Гарсия и Манфред Угальде вернутся из сборных позднее, после этого начнут подготовку с командой», – написал источник.
- Дерби состоится 22 ноября. Начало – в 16:45 мск.
- ЦСКА лидирует в таблице, «Спартак» отстает на 8 очков.
- В 1-м круге ЦСКА победил дома со счетом 3:2.
Источник: ТАСС