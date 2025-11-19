Реакция Ловчева на уход Карпина из «Динамо»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился мнением об отставке Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

– Мне кажется, Карпина слишком много. Карпин – довольно средний тренер. А что касается «Динамо», то оно просто провалилось, по большому счету.

Да, раньше я говорил, чтобы ему дали поработать. Но команда провалилась! При этом показала, как она может играть с «Зенитом». Но сколько же, помимо этого, было неудач?

И Карпин – такая фигура, что всe вокруг него крутится. И сборную ему, и клуб. Сборную мира еще дайте ему, в конце концов! Там вообще нет игр никаких и всe нормально будет.

Что говорить‑то? Я даже не вижу, что обсуждать здесь. Все тренеры, когда есть неудачи, или уходят сами, или их увольняют. Только и всего.

– Кто теперь должен тренировать «Динамо»?

– Я не знаю, кто должен тренировать «Динамо», честно скажу. Фигурируют разные фамилии, и заграничные какие‑то тоже. Это прерогатива только руководства «Динамо».

Но я вернусь к Карпину. Вот он тренировал «Ростов». И я говорил: он вырос как тренер. И сейчас подтвердить могу это. Но он не выдающийся тренер, понимаете?

А «Динамо», «Спартак» должны тренировать выдающиеся специалисты, потому что они ставят задачи быть только чемпионом.

А тут даже когда мы говорили про усиление «Динамо», то я ужасался. Глебова взяли, Осипенко… Это что, выдающиеся футболисты, что ли? Однозначно, нет. Средние игроки команды с 10‑го места.

Уволили Карпина или он уволился сам – меня это не особо интересует. Но это должно было произойти значительно раньше.

«Динамо» с самого начала сезона лихорадит. Не вижу, что тут раздувать. Нет результата. Чего говорить‑то о Карпине? Средний тренер, только и всего.