Реакция Ловчева на уход Карпина из «Динамо»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился мнением об отставке Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».
– Мне кажется, Карпина слишком много. Карпин – довольно средний тренер. А что касается «Динамо», то оно просто провалилось, по большому счету.
Да, раньше я говорил, чтобы ему дали поработать. Но команда провалилась! При этом показала, как она может играть с «Зенитом». Но сколько же, помимо этого, было неудач?
И Карпин – такая фигура, что всe вокруг него крутится. И сборную ему, и клуб. Сборную мира еще дайте ему, в конце концов! Там вообще нет игр никаких и всe нормально будет.
Что говорить‑то? Я даже не вижу, что обсуждать здесь. Все тренеры, когда есть неудачи, или уходят сами, или их увольняют. Только и всего.
– Кто теперь должен тренировать «Динамо»?
– Я не знаю, кто должен тренировать «Динамо», честно скажу. Фигурируют разные фамилии, и заграничные какие‑то тоже. Это прерогатива только руководства «Динамо».
Но я вернусь к Карпину. Вот он тренировал «Ростов». И я говорил: он вырос как тренер. И сейчас подтвердить могу это. Но он не выдающийся тренер, понимаете?
А «Динамо», «Спартак» должны тренировать выдающиеся специалисты, потому что они ставят задачи быть только чемпионом.
А тут даже когда мы говорили про усиление «Динамо», то я ужасался. Глебова взяли, Осипенко… Это что, выдающиеся футболисты, что ли? Однозначно, нет. Средние игроки команды с 10‑го места.
Уволили Карпина или он уволился сам – меня это не особо интересует. Но это должно было произойти значительно раньше.
«Динамо» с самого начала сезона лихорадит. Не вижу, что тут раздувать. Нет результата. Чего говорить‑то о Карпине? Средний тренер, только и всего.
- «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- Вместо Карпина динамовцев возглавил Ролан Гусев.