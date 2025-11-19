Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рабинер проанализировал отставку Карпина

Сегодня, 18:42
1

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился мнением об отставке главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

  • «Динамо» назначило Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • 1-й круг РПЛ московская команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
  • Вместо Карпина динамовцев возглавил Ролан Гусев.

«Вот и Карпин из «Динамо» ушел. По собственному желанию (он подчеркивает, что это его решение), то есть, судя по всему, без компенсации – что говорит в его пользу. Хотя у него две работы, и отчего ж не проявить благородство в случае с не главной из них, о чем он не раз говорил. И говорил, наверное, зря, поскольку баллов в глазах руководства, игроков и болельщиков «Динамо» себе не добавлял.

Давно заметил, что в адрес уходящих тренеров всегда летят обвинения в прямо противоположных вещах. Если уволили, а не сам ушел – что алчный и хочет вырвать максимум денег. Если сам ушел, а не уволили – что струсил и сбежал. Если кто-то к этому специалисту плохо относится – всегда найдет, в чем обвинить. А если хорошо – то оправдать. Но потоптаться у нас всегда любят больше.

Не думал, что все закончится так быстро. И не хотел, поскольку всегда предпочитаю судить о тренере как минимум по полному сезону с двумя трансферными окнами и перерывами в чемпионате со сборами. Но тут, чтобы стороны разочаровались друг в друге, хватило одного круга и десятого места.

Есть у меня такая мысль, что одна из причин неудачи – Карпин отвык работать в зоне постоянной и высокой ответственности за результат. В последний раз это у него было аж в «Спартаке», и на отставке весной 2014-го после гола Сердерова и 2:2 с вылетавшим «Анжи» (а до того – вылете из Кубка от «Тосно») закончилось. «Ростов» – середняк, который и в призеры попасть не смог бы, и вылететь – только при исключительном стечении обстоятельств, как у «Динамо» в 2016-м, с которым нынешнюю команду все время сравнивают. Ростовчане часто были симпатичны игрой, прессингом, но назвать их прям какой-то иконой стиля, по мне, было сложно.

В сборной Карпин не вывез решающий матч отбора ЧМ-2022 в Сплите, от разочарования между заданием команде и его исполнением сразу хотел уйти, о чем и заявил в «Коммент. Шоу», чем всех поразил. Но его оставили – и он работает там уже четыре года. Только обстоятельства изменились радикально, матчи ничего не решают и ни на что не влияют. И на фоне этого подчеркивать, что такая работа – главная... Ну, не знаю. И не особо верю.

Главная – это где настоящий адреналин. Где каждый матч что-то решает. Где нервы, стресс и удовольствие, когда в игре получается отработанное на тренировках.

А как могут быть главным годы игр с Брунеями, Кубами да Гренадами, изредка чередующиеся пристойным, но тоже товарищеским и ничего не решающим, сопротивлением Камеруна, Ирана и Чили – не понимаю. Не понимаю, как ему самому это, искусственно-игрушечное, может быть интереснее. Беспроигрышнее, спокойнее – да. Но не интереснее и не важнее, какого бы пафоса не напускать.

Я прогнозировал «Динамо» в этом сезоне Кубок – и это еще может сбыться. 3:1 в Питере Карпин «Зенит» обыграл, ответная игра впереди. Интересно, а если бело-голубые возьмут Кубок – будет ли считаться, что это первый трофей Карпина?

То, что и.о. – Гусев, предсказуемо и логично. Ролан после весенней концовки и главным остаться мог, но 0:3 в Краснодаре шансов ему не оставили. Теперь – второй шанс.

Но, по мне, главной ошибкой была отставка Лички. «Шоу им захотелось», – бессмертная теперь уже, видимо, цитата Бубнова с приложением анекдота. Человеку, который находился в тайме от первого золота команды почти за полвека, даже не дали доработать целиком следующий сезон, убрав с четвертого, если не ошибаюсь, места – и первого по забитым мячам. Ну вот и получили за такую благодарность десятое по итогам следующего круга.

На самом деле хотели баланса – но оборона осталась такой же ужасной, но еще и атака стала серой. Почему – пока, честно, не понимаю.

Потому что помню знаменитое высказывание – правда, не о спорте, – что можно обманывать долго кого-то одного или короткое время – всех, но невозможно долго обманывать всех. И не готов пока согласиться с тем, на чем настаивают хейтеры Карпина, – что он как не был тренером, так и не стал им.

Не верю, что такое возможно, – потому что, в отличие от того же Мостового, он не болтает о том, что ему не дают шанса, а с 2009 года, 16 лет, пашет на этой сложнейшей и выматывающей работе.

И хочу, чтобы он еще получил шанс и использовал его. В идеале – не меняя места работы. Но когда это будет – невозможно даже предполагать.

Пока же, извините, воздержусь от потирания рук из-за того, что у человека не получилось. Злорадство – не лучшее из человеческих чувств. А вот извлеченных им не на словах уроков – пожелаю.

Как и «Динамо» – все-таки найти своего нового Севидова. В лучшем, чемпионском, смысле», – написал Рабинер.

Еще по теме:
Бубнов – о сборной России: «Никому не нужна» 6
Бубнов раскрыл информацию о требованиях Карпина к «Динамо» 9
«Все за голову схватились»: Бубнова удивили слова Карпина про «Динамо» 22
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1763567587
) Рабинер- это вечный крик марала в непонимающем лесу. Эти тексты можно есть ушами. Повезло розовой аудитории, что есть такой хедлайнер, с ручкой наперевес.
Ответить
Главные новости
Бубнов: «Украина и Грузия порвут сборную России в Москве»
21:59
1
ВидеоБелый дом двумя словами описал встречу Трампа и Роналду
21:45
«Барселона» попросила Левандовского не забивать голы
21:09
4
В МИД РФ прокомментировали украинский баннер с пылающим Кремлем
20:52
18
Комментарий Путина по судейству в РПЛ
20:24
34
Роналдиньо, Кака сыграют против сборной России
20:15
4
Самая сексуальная спортивная ведущая России дала руководству «Динамо» совет, кого назначить главным тренером
19:59
8
Раскрыт главный трансферный ориентир «Спартака»
19:17
7
Россия опустилась в рейтинге ФИФА
18:51
3
Бубнов сравнил Батракова с игроками «Реала» и «Баварии»
18:29
3
Все новости
Все новости
Фетисов одним словом описал украинский баннер с горящим Кремлем
21:17
3
Семин поспорил с Бубновым насчет сборной России
20:36
Роналдиньо, Кака сыграют против сборной России
20:15
4
Самая сексуальная спортивная ведущая России дала руководству «Динамо» совет, кого назначить главным тренером
19:59
8
Игрока «Зенита» хотят переманить в Аргентину
19:44
1
Спиридонов с юмором ответил на вопрос, кто возглавит «Спартак»
19:29
2
Раскрыт главный трансферный ориентир «Спартака»
19:17
7
Россия опустилась в рейтинге ФИФА
18:51
3
Рабинер проанализировал отставку Карпина
18:42
1
Игрок сборной России может покинуть «Балтику»
18:34
3
Бубнов сравнил Батракова с игроками «Реала» и «Баварии»
18:29
3
Умяров сказал, почему хочет победить в матче с ЦСКА
18:15
1
Бубнов предложил себя на пост главного тренера «Динамо», Мостовой стал бы помощником
18:10
3
Аленичев сказал, готов ли возглавить «Спартак»
18:00
5
Семин высказался против льгот для россиян при изменении лимита в РПЛ
17:28
3
Габулов назвал тренера, который сделает «Динамо» чемпионом
17:07
5
Стала известна позиция «Локомотива» по новому контракту Баринова
16:33
1
Названа сумма отступных за вратаря «Балтики»
16:21
8
Бубнов раскрыл информацию о требованиях Карпина к «Динамо»
15:50
10
«Спартак» готов отдать защитника в аренду
15:31
4
Игрока ЦСКА арестовали в четвертый раз за полтора года
15:16
2
Экс-игрок «Зенита» оценил сравнения Глушенкова с Аршавиным
14:56
Стала известна позиция «Динамо» по Шварцу и Талалаеву
14:45
1
«Спартак» заинтересовался вингером из Бундеслиги
14:23
8
Фото«Спартак» сделал заявление о матче с ЦСКА
14:02
35
Агент Нино высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»
13:54
1
«Локомотив» принял решение по Галактионову
13:40
8
В Бразилии арестовали бывшего форварда ЦСКА
13:21
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 