Рабинер проанализировал отставку Карпина

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился мнением об отставке главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

«Динамо» назначило Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.

1-й круг РПЛ московская команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.

Вместо Карпина динамовцев возглавил Ролан Гусев.

«Вот и Карпин из «Динамо» ушел. По собственному желанию (он подчеркивает, что это его решение), то есть, судя по всему, без компенсации – что говорит в его пользу. Хотя у него две работы, и отчего ж не проявить благородство в случае с не главной из них, о чем он не раз говорил. И говорил, наверное, зря, поскольку баллов в глазах руководства, игроков и болельщиков «Динамо» себе не добавлял.

Давно заметил, что в адрес уходящих тренеров всегда летят обвинения в прямо противоположных вещах. Если уволили, а не сам ушел – что алчный и хочет вырвать максимум денег. Если сам ушел, а не уволили – что струсил и сбежал. Если кто-то к этому специалисту плохо относится – всегда найдет, в чем обвинить. А если хорошо – то оправдать. Но потоптаться у нас всегда любят больше.

Не думал, что все закончится так быстро. И не хотел, поскольку всегда предпочитаю судить о тренере как минимум по полному сезону с двумя трансферными окнами и перерывами в чемпионате со сборами. Но тут, чтобы стороны разочаровались друг в друге, хватило одного круга и десятого места.

Есть у меня такая мысль, что одна из причин неудачи – Карпин отвык работать в зоне постоянной и высокой ответственности за результат. В последний раз это у него было аж в «Спартаке», и на отставке весной 2014-го после гола Сердерова и 2:2 с вылетавшим «Анжи» (а до того – вылете из Кубка от «Тосно») закончилось. «Ростов» – середняк, который и в призеры попасть не смог бы, и вылететь – только при исключительном стечении обстоятельств, как у «Динамо» в 2016-м, с которым нынешнюю команду все время сравнивают. Ростовчане часто были симпатичны игрой, прессингом, но назвать их прям какой-то иконой стиля, по мне, было сложно.

В сборной Карпин не вывез решающий матч отбора ЧМ-2022 в Сплите, от разочарования между заданием команде и его исполнением сразу хотел уйти, о чем и заявил в «Коммент. Шоу», чем всех поразил. Но его оставили – и он работает там уже четыре года. Только обстоятельства изменились радикально, матчи ничего не решают и ни на что не влияют. И на фоне этого подчеркивать, что такая работа – главная... Ну, не знаю. И не особо верю.

Главная – это где настоящий адреналин. Где каждый матч что-то решает. Где нервы, стресс и удовольствие, когда в игре получается отработанное на тренировках.

А как могут быть главным годы игр с Брунеями, Кубами да Гренадами, изредка чередующиеся пристойным, но тоже товарищеским и ничего не решающим, сопротивлением Камеруна, Ирана и Чили – не понимаю. Не понимаю, как ему самому это, искусственно-игрушечное, может быть интереснее. Беспроигрышнее, спокойнее – да. Но не интереснее и не важнее, какого бы пафоса не напускать.

Я прогнозировал «Динамо» в этом сезоне Кубок – и это еще может сбыться. 3:1 в Питере Карпин «Зенит» обыграл, ответная игра впереди. Интересно, а если бело-голубые возьмут Кубок – будет ли считаться, что это первый трофей Карпина?

То, что и.о. – Гусев, предсказуемо и логично. Ролан после весенней концовки и главным остаться мог, но 0:3 в Краснодаре шансов ему не оставили. Теперь – второй шанс.

Но, по мне, главной ошибкой была отставка Лички. «Шоу им захотелось», – бессмертная теперь уже, видимо, цитата Бубнова с приложением анекдота. Человеку, который находился в тайме от первого золота команды почти за полвека, даже не дали доработать целиком следующий сезон, убрав с четвертого, если не ошибаюсь, места – и первого по забитым мячам. Ну вот и получили за такую благодарность десятое по итогам следующего круга.

На самом деле хотели баланса – но оборона осталась такой же ужасной, но еще и атака стала серой. Почему – пока, честно, не понимаю.

Потому что помню знаменитое высказывание – правда, не о спорте, – что можно обманывать долго кого-то одного или короткое время – всех, но невозможно долго обманывать всех. И не готов пока согласиться с тем, на чем настаивают хейтеры Карпина, – что он как не был тренером, так и не стал им.

Не верю, что такое возможно, – потому что, в отличие от того же Мостового, он не болтает о том, что ему не дают шанса, а с 2009 года, 16 лет, пашет на этой сложнейшей и выматывающей работе.

И хочу, чтобы он еще получил шанс и использовал его. В идеале – не меняя места работы. Но когда это будет – невозможно даже предполагать.

Пока же, извините, воздержусь от потирания рук из-за того, что у человека не получилось. Злорадство – не лучшее из человеческих чувств. А вот извлеченных им не на словах уроков – пожелаю.

Как и «Динамо» – все-таки найти своего нового Севидова. В лучшем, чемпионском, смысле», – написал Рабинер.