Смолов поддержал изменение правил назначения пенальти за игру рукой

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов считает необходимым изменить правила назначения пенальти в РПЛ.

– Если есть посыл сделать футбол более привлекательным, то для этого можно, например, ввести правило «Любая рука в штрафной – пенальти».

Почему? Потому что это увеличит количество голов, футбол станет более смотрибельным, для зрителей это прикольно. Я этот поинт понимаю.

– Тебе было бы комфортно, если бы за каждую руку ставили пенальти?

– Да, если бы сказали, что любая рука – пенальти. Вытянутая, прижатая, в кармане она или ты закурить доставал. Хотя бы будет понятная трактовка. А защитники пусть руки прячут за спиной.