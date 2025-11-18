Еще один клуб РПЛ включился в борьбу за белоруса Лукашова

Стал известен новый претендент на флангового защитника «Славии-Мозырь» Антона Лукашова.
Сообщалось об интересе к 21-летнему белорусу со стороны «Краснодара» и «Балтики».
По информации Ивана Карпова, Лукашов, вероятнее, перейдет в «Крылья Советов», чем в вышеуказанные клубы.
- Рыночная стоимость игрока – 150 тысяч евро.
- В составе «Славии-Мозырь» он забил 1 гол в 28 матчах.
- Через 1,5 месяца Лукашов станет свободным агентом.
- В сентябре его впервые вызвали в молодежную сборную Белоруссии.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова