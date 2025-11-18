«Ручки опять подняли»: Быстров описал «Спартак» двумя словами

Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров высказался о результатах команды в этом сезоне.

«Спартак» – это выжатый лимон. Уже даже дисквалификации никакие не помогают. Я про тренера.

Команда хорошая, с ней можно бороться за чемпионство как минимум. Много игроков хороших, но что они делают на футбольном поле – непонятно. Одни и те же ошибки каждую игру. Станкович за эти 12 туров не сделал ставку на футболистов, которым доверяет. То одного дернул, то другого – это не нормально.

К чему пришли? Ручки опять подняли – вот к чему», – сказал Быстров.