Илья Мэддисон обратился к Карпину: «Валера, ну ты чего, обиделся что ли?»

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера московской команды.

«Валера, ну ты чего? Обиделся что ли? Останься, пожалуйста. Я же просто пошутил, не хочу, чтобы ты уходил.

Что значит «сконцентрироваться на сборной»? Что там концентрироваться? Там товарняки одни. Четыре матча в год с какими-то футбольными карликами.

Ты просто хочешь ничего не делать, что ли? Уважаю такое, но мне кажется, зря ты так. Ну ты ушeл из «Динамо» вот сейчас. И чего? И назначат сейчас этого Черчесова, вообще ещe хуже даже.

Чего ты сразу руки повесил, сдался? Еще даже первая часть чемпионата не закончена. Посидел бы на каникулах там, не знаю, весной бы принял какое-то решение.

Куда ты так поторопился? Может, передумаешь ещe. Заканчивай», – обратился Мэддисон к Карпину.