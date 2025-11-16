Агент оценил спрос на Сафонова в Европе

Агент Паулу Барбоза считает, что вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову не нужно возвращаться в РПЛ.

«Сафонов должен бороться за место в составе «ПСЖ». Нынешний вратарь парижан допускает много брака, бывают ошибки. Есть большая дискуссия относительно его уровня. Поэтому я считаю, что у Сафонова есть шанс играть в «ПСЖ». Он отличный вратарь. Думаю, в середине сезона не стоит переходить из команды в команду. Болельщики и тренерский штаб знают его уровень.

Но если у Сафонова будет желание уйти из «ПСЖ», на него будет спрос в Европе. Он может перейти в другую команду из Франции, Италии или Испании. В РПЛ ему точно возвращаться не нужно! Будем ждать и надеяться, что он покажет себя в Европе», – сказал Барбоза.