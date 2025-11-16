Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Агент оценил спрос на Сафонова в Европе

Сегодня, 15:50

Агент Паулу Барбоза считает, что вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову не нужно возвращаться в РПЛ.

«Сафонов должен бороться за место в составе «ПСЖ». Нынешний вратарь парижан допускает много брака, бывают ошибки. Есть большая дискуссия относительно его уровня. Поэтому я считаю, что у Сафонова есть шанс играть в «ПСЖ». Он отличный вратарь. Думаю, в середине сезона не стоит переходить из команды в команду. Болельщики и тренерский штаб знают его уровень.

Но если у Сафонова будет желание уйти из «ПСЖ», на него будет спрос в Европе. Он может перейти в другую команду из Франции, Италии или Испании. В РПЛ ему точно возвращаться не нужно! Будем ждать и надеяться, что он покажет себя в Европе», – сказал Барбоза.

  • Сафонов провел в запасе парижан последние 25 матчей.
  • В последний раз он выходил на поле за «ПСЖ» 24 мая.
  • С тех пор Сафонов провел 4 матча за сборную России и в каждом пропустил по 1 голу.

Еще по теме:
Корнеев назвал сильнейшего вратаря России – это не Сафонов 2
Лещук дал совет Сафонову 2
Экс-вратарь «Динамо» проанализировал голевую ошибку Сафонова в матче с Перу 6
Источник: Legalbet
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКто играл вместе с Это'О и Чорлукой? Отвечайте и выигрывайте призы
7
Быстров подвел итоги сборной России в 2025-м: «Не увидели ни разу команды»
19:47
«Ситуация двигается»: Кержаков – о возвращении рекорда по голам за сборную России
19:34
Кахигао отреагировал на поражение сборной России от Чили
19:26
Отбор ЧМ-2026. Португалия уничтожила Армению (9:1) и пробилась в основную стадию турнира
18:55
7
Барриос рассказал о конфликте с Соболевым
18:38
3
Кругового удивила отставка Станковича в «Спартаке»: «Впервые вижу такое»
18:27
1
Тюкавин высказался об уходе Карпина из «Динамо»
18:01
1
Барриос назвал игрока «Зенита», которым восхищается – он русский
17:40
1
В «Целе» высказались о возможном уходе Риеры в «Спартак»
17:30
Все новости
Все новости
Агент оценил спрос на Сафонова в Европе
15:50
Кантона пожаловался на мягкотелость современного футбола
Вчера, 16:45
Семин определил сильнейшую команду мира
14 ноября
Ташуев дал срочный совет Сафонову
14 ноября
Акинфеев оценил ситуацию Сафонова в «ПСЖ»
14 ноября
1
«ПСЖ» рассмотрит подписание второго россиянина
14 ноября
12
Сафонову разрешили задержаться в России
13 ноября
1
Брату Мбаппе предложили сменить сборную
13 ноября
1
В сборной России заявили, что Сафонов сделал Доннарумму лучшим вратарем мира
12 ноября
14
Зидан ответил, когда вернется к тренерской работе
11 ноября
Участник Лиги Европы хочет арендовать Захаряна
10 ноября
1
Кафанов: «В «ПСЖ» есть опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье»
10 ноября
7
Кафанов оценил бедственное положение Сафонова в «ПСЖ»
10 ноября
4
Конкурент Сафонова ответил на обвинения в фашизме
10 ноября
8
Конкурента Сафонова обвинили в фашизме
10 ноября
2
Сафонов провел в запасе «ПСЖ» 25 матчей подряд
10 ноября
9
Лига 1. «ПСЖ» на 95-й минуте вырвал победу над «Лионом» (3:2), Хвича забил
10 ноября
Реакция «Монако» на новость об интересе к Батракову
9 ноября
4
ФотоГоловин не реализовал выход один на один, после чего «Монако» проиграл
9 ноября
1
Назван обладатель награды Golden Boy-2025
4 ноября
5
Сафонов пошутил о французском слове
3 ноября
2
Реакция агента на интерес «ПСЖ» к Батракову
2 ноября
4
В «ПСЖ» может появиться еще один россиянин
2 ноября
7
Лига 1. Гол Рамуша на 94-й минуте принес «ПСЖ» победу над «Ниццей» (1:0)
1 ноября
Ташуев раскрыл клуб топ-лиги Европы, который мог возглавить
1 ноября
Тикнизян может оказаться в клубе из топ-5 лиг
1 ноября
ФотоГоловин расстался с девушкой
1 ноября
14
Погба, сыгравший 0 матчей за «Монако», получил травму
1 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 