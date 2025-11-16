Мостовой – о совмещении Карпина: «Можно еще и третью команду взять»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил совмещение постов Валерием Карпиным.

Тренер возглавляет сборную и «Динамо».

Россияне накануне уступили Чили (0:2).

«Динамо» идет в РПЛ 10-м.

– Влияет ли на работу Карпина совмещение?

– О совмещении я говорил еще в период, когда у нас был такой персонаж, как Слуцкий. Назначили тренера ЦСКА в сборную, а потом мы провалились на чемпионате Европы. Также и здесь. Можно еще и третью команду взять, но просто это неправильно. И все об этом знают.