Мостовой – о совмещении Карпина: «Можно еще и третью команду взять»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил совмещение постов Валерием Карпиным.
- Тренер возглавляет сборную и «Динамо».
- Россияне накануне уступили Чили (0:2).
- «Динамо» идет в РПЛ 10-м.
– Влияет ли на работу Карпина совмещение?
– О совмещении я говорил еще в период, когда у нас был такой персонаж, как Слуцкий. Назначили тренера ЦСКА в сборную, а потом мы провалились на чемпионате Европы. Также и здесь. Можно еще и третью команду взять, но просто это неправильно. И все об этом знают.
Источник: «Матч ТВ»