Егоров спрогнозировал, когда Россию вернут в международный футбол

Глава медийного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров считает, что сборную России в следующем году вернут в международный футбол.
«Поражение сборной России в 2025-м случилось вовремя. Историю с товарищеской серией побед пора завершать.
В 2026-м Россия вернется в мировой футбол. Нужно настраиваться на это и не анализировать то, что анализировать бессмысленно», – написал Егоров.
- Накануне Россия проиграла Чили (0:2) в Сочи.
- Следующий сбор – весной.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова