Егоров спрогнозировал, когда Россию вернут в международный футбол

Глава медийного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров считает, что сборную России в следующем году вернут в международный футбол.

«Поражение сборной России в 2025-м случилось вовремя. Историю с товарищеской серией побед пора завершать.

В 2026-м Россия вернется в мировой футбол. Нужно настраиваться на это и не анализировать то, что анализировать бессмысленно», – написал Егоров.