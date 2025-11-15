Сметанин: «Карпин опустил «Динамо»

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин недоволен работой главного тренера Валерия Карпина.
«Как мне сейчас «Динамо»? Никак! Ни футбола, ни результатов, ни места в турнирной таблице – вообще ничего. Когда брали Карпина, хотели поднять команду ещe выше, но случилось наоборот. Он опустил «Динамо» ещe ниже», – сказал Сметанин.
- «Динамо» занимает 10-е место в РПЛ с 17 очками после 15 туров.
- Карпин возглавляет команду с июня этого года.
- С лета 2021 года он также является главным тренером сборной России.
Источник: «Советский спорт»