Сметанин: «Карпин опустил «Динамо»

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин недоволен работой главного тренера Валерия Карпина.

«Как мне сейчас «Динамо»? Никак! Ни футбола, ни результатов, ни места в турнирной таблице – вообще ничего. Когда брали Карпина, хотели поднять команду ещe выше, но случилось наоборот. Он опустил «Динамо» ещe ниже», – сказал Сметанин.