Акинфеев призвал ЦСКА усиливаться

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оценил перспективы команды в сезоне РПЛ.

ЦСКА делит лидерство с «Краснодаром».

22 ноября москвичи в 16-м туре сыграют со «Спартаком».

ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

«Давайте пока не будем забегать далеко – сыграно только 15 туров. Были такие же удачные выступления при [тренерах] Алексее Березуцком, Викторе Гончаренко, когда команда уходила на зимний перерыв с разницей в очко или два очка от лидеров. Казалось, что все будет хорошо, а весной оказывалось все плохо.

Сейчас надо пока говорить осторожно и аккуратно. Как ни крути, а зимой надо усиливаться. И те команды, которым мы конкуренты и которое нам конкуренты, также будут это делать. Будет такая хорошая гонка, и мы надеемся, что из нее не выпадем. Хочется, чтобы ЦСКА был на вершине таблицы, тем более что давно этого не было. Чего я всячески желаю команде», – сказал Акинфеев.