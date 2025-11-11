Семин объяснил, почему «Спартак» уволил Станковича

Юрий Семин высказался о причинах отставки Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».
«Любое увольнение, так же, как и любое назначение, является совершенно нормальным событием для любого главного тренера.
Деяна Станковича уволили из «Спартака», потому что положение команды в турнирной таблице РПЛ не соответствовало ожиданиям руководства клуба.
Есть много российских и иностранных специалистов, которые могут сменить серба на этом посту», – заявил Семин.
- Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
- Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
- Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.
Источник: «РБ Спорт»