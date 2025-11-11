Введите ваш ник на сайте
Акинфеев объяснил, почему не устарел как футболист

Сегодня, 15:54
6

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на сравнения с молодыми голкиперами.

«Излет карьеры – интересная штука. За спиной периодически слышишь о себе: «Он уже не тот…» Конечно, мне льстят какие-то приятные слова, сказанные в мой адрес, а какие-то высказывания мне не нравятся – в этом плане я ничем не отличаюсь от любого другого человека. Но какие-то вещи меня вообще не цепляют.

Например, когда меня начинают сравнивать с теми, кто намного моложе, и противопоставлять им в каких-то качествах. Тот же Матвей Сафонов Лигу чемпионов выиграл, Стас Агкацев стал с «Краснодаром» чемпионом России. Когда завоевываешь значимый трофей впервые в жизни, на эмоциях много чего можно сказать. Я тоже порой читаю свои ранние высказывания и думаю: вот дурачок-то…

Поэтому сейчас многое воспринимаю просто с юмором. Кто-то считает, что я устарел? Окей, вообще не вопрос. Матч с «Краснодаром» за Суперкубок кто выиграл? Старичок Акинфеев!

Были же замечательные фильмы в свое время – «Робокоп», «Терминатор» – о том, если совсем примитивно пересказывать сюжет, как в поединках боевых машин старый робот по итогу выигрывал у всех молодых.

Понятно, что это всего лишь кино, фантастика, но даже там прослеживается идея, что залог успеха в любом деле – это умение играть вдолгую. Не только в футбол, вообще по жизни. Тогда ты всегда будешь совершенно уверенно стоять на ногах, быть стабильным», – написал Акинфеев в своей автобиографии.

  • Срок контракта 39-летнего голкипера с ЦСКА рассчитан до середины 2026 года.
  • Акинфеев провел в этом сезоне 12 матчей за клуб, пропустил 10 голов, сыграл 3 встречи на ноль, в том числе с «Краснодаром» в Суперкубке России.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1762866822
_ во коня понесло...
Ответить
Snek
1762867522
Старый конь глубоко не вспахает:)
Ответить
Юрбан-Зенит
1762867684
старый, но не бесполезный
Ответить
Good_win_ФКСМ
1762867970
клоун сравнил себя футбольного (достижения дырки и косячника) с легендарными шедеврами.... реально, клоун....
Ответить
Тинез Розоп
1762868564
Конь в расцвете сил…( так бы и сказал)
Ответить
k611
1762874612
Своего рода реклама книги своей автобиографии
Ответить
