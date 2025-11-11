Стало известно, когда Левандовски может завершить карьеру

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может завершить карьеру, если клуб не предложит ему новый контракт. Срок нынешнего соглашения поляка с «блауграной» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Левандовски и его семья комфортно чувствуют себя в Барселоне, поэтому форварда не привлекают варианты с переездом в Саудовскую Аравию или другую экзотическую страну. При этом поляк может согласиться на сокращение игрового времени или роль запасного, чтобы остаться в «блаугране».

«Барселона» не хочет торопить события с решением по Левандовскому. В клубе довольны его результативностью, но понимают, что в случае ухода поляка у них появятся средства на зарплату более молодого нападающего на годы вперед.