Стало известно, когда Левандовски может завершить карьеру

Сегодня, 15:19

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может завершить карьеру, если клуб не предложит ему новый контракт. Срок нынешнего соглашения поляка с «блауграной» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Левандовски и его семья комфортно чувствуют себя в Барселоне, поэтому форварда не привлекают варианты с переездом в Саудовскую Аравию или другую экзотическую страну. При этом поляк может согласиться на сокращение игрового времени или роль запасного, чтобы остаться в «блаугране».

«Барселона» не хочет торопить события с решением по Левандовскому. В клубе довольны его результативностью, но понимают, что в случае ухода поляка у них появятся средства на зарплату более молодого нападающего на годы вперед.

  • 37-летний Левандовски в этом сезоне провел за «Барселону» 12 матчей, забил 7 голов.
  • Он выступает за команду с июля 2022 года.

Ямаль пропустит матчи сборной Испании в ноябре – он скрыл информацию от врачей команды 1
Реакция «Барселоны» на визит Месси на «Камп Ноу»
Подробности визита Месси на стадион «Барселоны» 3
Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Левандовски Роберт
Позиция Юрана насчет назначения в «Спартак»
20:45
3
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
2
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
7
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
10
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
51
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
5
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
4
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
Стало известно, когда Левандовски может завершить карьеру
15:19
Родриго снова задумался об уходе из «Реала»
Вчера, 22:10
ФотоРеакция «Барселоны» на визит Месси на «Камп Ноу»
Вчера, 20:00
Подробности визита Месси на стадион «Барселоны»
Вчера, 18:27
4
«Атлетико» анонсировал смену владельцев
Вчера, 17:31
Еще один основной игрок «Реала» выбыл из-за мышечной травмы
Вчера, 16:47
«Реал» назвал диагноз травмированного Вальверде
Вчера, 15:00
ФотоМесси посетил стадион «Барселоны»
Вчера, 14:14
2
Примера. Хет-трик 37-летнего Левандовского и ассисты Рэшфорда принесли «Барселоне» выездную победу над «Сельтой» (4:2)
Вчера, 01:03
1
Примера. «Реал» не забил в мадридском дерби (0:0)
9 ноября
6
Кирьяков считает, что 72-летний Пеллегрини был пьяный, когда предложил кардинально изменить правила футбола
8 ноября
3
В «Реале» выбрали лучшего игрока октября
8 ноября
Пеллегрини предложил революционное изменение в правила футбола
8 ноября
6
Захарян сыграл с «Эльче»
8 ноября
1
Глушаков дал совет Захаряну, как избавиться от травм
7 ноября
3
Видео«Барселона» впервые потренировалась на реконструированном «Камп Ноу»
7 ноября
2
Ямаль ответил на критику в свой адрес
6 ноября
Ямаль – о травме паха: «Все это было ложью»
6 ноября
1
«Реал» договорился с защитником «Баварии»
5 ноября
3
Реакция президента «Барселоны» на новость об уходе Флика
5 ноября
3
Фото«Моя конфетка»: отец Ямаля женится на 23-летней девушке
5 ноября
11
В Испании сообщили о желании Флика покинуть «Барселону»
5 ноября
Стало известно, сыграет ли Захарян в ближайшем матче «Сосьедада»
4 ноября
Филипе Луис назвал лучшего футболиста в истории: «Пока никто и близко не подобрался»
4 ноября
5
Рафинья взбесился из-за непопадания в символическую сборную 2025 года от FIFPro
4 ноября
1
«Барселона» предложит обмен игроками с участием Холанда
4 ноября
4
ФотоЛевандовски изменил имидж ради участия в благотворительной акции
4 ноября
2
Анчелотти прокомментировал поведение Винисиуса во время Эль Класико
4 ноября
