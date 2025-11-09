Российская поп-звезда – о футболисте «Динамо»: «Женатый отправлял мне лайки и намеки»

Российская музыкальная исполнительница Анна Седокова отреагировала на ситуацию с Муми Нгамале.

Девушка форварда «Динамо» Никки Сии рассказала об измене со стороны футболиста.

После этого он выставил ее из квартиры

«Извините, не могу остаться в стороне. Тут скандал в футболе. Что некий чел-футболист с лавки встречался открыто с милой девушкой и общался параллельно еще с десятью.

У меня есть что добавить. Один из его сокомандников, максимально женатый и с милыми фото с женой и ребенком в закрепленных, регулярно отправлял мне лайки и намеки.

Так ты либо крестик сними, либо трусы надень», – написала Седокова.