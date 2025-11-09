Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Российская поп-звезда – о футболисте «Динамо»: «Женатый отправлял мне лайки и намеки»

Российская поп-звезда – о футболисте «Динамо»: «Женатый отправлял мне лайки и намеки»

9 ноября, 18:29
13

Российская музыкальная исполнительница Анна Седокова отреагировала на ситуацию с Муми Нгамале.

  • Девушка форварда «Динамо» Никки Сии рассказала об измене со стороны футболиста.
  • После этого он выставил ее из квартиры

«Извините, не могу остаться в стороне. Тут скандал в футболе. Что некий чел-футболист с лавки встречался открыто с милой девушкой и общался параллельно еще с десятью.

У меня есть что добавить. Один из его сокомандников, максимально женатый и с милыми фото с женой и ребенком в закрепленных, регулярно отправлял мне лайки и намеки.

Так ты либо крестик сними, либо трусы надень», – написала Седокова.

Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак» 2
Названа сумма, которую «Динамо» предложит за защитника сборной России 1
Дзюба сформулировал динамовскую проблему при Карпине 1
Источник: телеграм-канал Анны Седоковой
Россия. Премьер-лига Динамо Нгамале Муми
Интерес
1762702270
А Седокова с крестиком, или в трусах???
Ответить
Боцман59rus
1762702928
_ эскортница с пробегом решила засветиться... А значение выражения" максимально женатый" просто квинтисенция всего изложенного этой недообразованной, бесполезной для общества бабёнки
Ответить
рылы
1762703239
насколько же раздражает эта фраза по крестик из каждого утюга. больше неё вымораживает только "добрый вечер" по любому поводу.
Ответить
...уефан
1762703657
...кто все эти люди? Что они здесь делают?...
Ответить
Рукаку
1762705042
Эта юзаная-переюзаная, максимально переделанная и лживая ... еще что-то говорит, после истории с Тиммой? Кому она нужна, писать ей :)
Ответить
Povedkin
1762705238
Так ты либо крестик сними, либо трусы надень»,-------Он то как раз к Седоковой хотел чтобы трусы снять.С неё и с себя.)))
Ответить
