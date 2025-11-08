АПЛ. «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в матче с «Тоттенхэмом» на 90+6-й минуте

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:2 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии.
Гости открыли счет на 32-й минуте усилиями Брайана Мбемо. «Тоттенхэм» отыгрался на 84-й – отличился Матис Тель.
На 90+1-й минуте Ришарлисон вывел лондонцев вперед, но манкунианцы избежали поражения – на 90+6-й мяч забил Матейс де Лигт.
«МЮ» продлил беспроигрышную серию до 5 матчей. «Тоттенхэм» продлил до 5 игр подряд безвыигрышную серию на своем поле в АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в чемпионате Англии с 18 очками после 11 матчей. «Тоттенхэм» с тем же количеством баллов идет 3-м.
Англия. Премьер-лига. 11 тур
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед - 2:2 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Б. Мбемо, 32; 1:1 - М. Тель, 84; 2:2 - М. де Лигт, 90+6; 2:1 - Ришарлисон, 90+1.
