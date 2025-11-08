Аршавин определил лучшего форварда России

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего нападающего страны.
«Глобально Константин Тюкавин лучший нападающий России по своим игровым качествам. Просто у него травма была длительная. Но после того как он вернулся, он уже успел забить.
Его вызов в сборную оправдан. Когда он кондициях, то он игрок стартового состава нашей сборной», – сказал Аршавин.
- Тюкавин в этом году пропустил полгода из-за травмы.
- После восстановления Константин провел за «Динамо» 10 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
- Россия 12 ноября примет Перу, 15 ноября – Чили.
Источник: «Матч ТВ»