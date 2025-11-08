Аршавин определил лучшего форварда России

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего нападающего страны.

«Глобально Константин Тюкавин лучший нападающий России по своим игровым качествам. Просто у него травма была длительная. Но после того как он вернулся, он уже успел забить.

Его вызов в сборную оправдан. Когда он кондициях, то он игрок стартового состава нашей сборной», – сказал Аршавин.