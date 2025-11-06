Григорян оценил кубковое поражение «Зенита» от «Динамо»

Александр Григорян поделился впечатлениями от матча «Зенит» – «Динамо».

Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Динамовцы победили на выезде со счетом 3:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная встреча пройдет 27 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

«Первый тайм был очень тяжелым для «Зенита». Большая группа зенитовских игроков, не имеющих постоянной игровой практики, уступала динамовцам, хотя у «Динамо» тоже была большая ротация.

Прежде всего, зенитовцы проигрывали оппонентам в интенсивности футбола. «Динамо» владело инициативой.

Во втором тайме у «Зенита» вышли основные игроки во главе с Глушенковым и Педро, после чего петербуржцы сразу перехватили инициативу и смогли забить.

Однако в ответ тренерский штаб «Динамо» выпустил Гладышева и Тюкавина, которые соорудили третий гол.

Второй тайм был очень насыщенным с футбольной точки зрения, в отличие от первого тайма», – заявил Григорян.