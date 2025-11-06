Григорян оценил кубковое поражение «Зенита» от «Динамо»

Александр Григорян поделился впечатлениями от матча «Зенит» – «Динамо».
- Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Динамовцы победили на выезде со счетом 3:1.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Ответная встреча пройдет 27 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.
«Первый тайм был очень тяжелым для «Зенита». Большая группа зенитовских игроков, не имеющих постоянной игровой практики, уступала динамовцам, хотя у «Динамо» тоже была большая ротация.
Прежде всего, зенитовцы проигрывали оппонентам в интенсивности футбола. «Динамо» владело инициативой.
Во втором тайме у «Зенита» вышли основные игроки во главе с Глушенковым и Педро, после чего петербуржцы сразу перехватили инициативу и смогли забить.
Однако в ответ тренерский штаб «Динамо» выпустил Гладышева и Тюкавина, которые соорудили третий гол.
Второй тайм был очень насыщенным с футбольной точки зрения, в отличие от первого тайма», – заявил Григорян.
Источник: «Матч ТВ»