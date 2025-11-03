Агкацев определил фактор, который помог Мостовому избежать похищения

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал неудавшееся похищение игрока «Зенита» Андрея Мостового.

В ночь на 23 октября в Санкт-Петербурге, когда Мостовой направлялся к своему автомобилю, несколько неизвестных подбежали к нему и начали хватать за руки, пытаясь затащить в микроавтобус.

Игроку удалось отбиться от нападавших.

Мостовой в этом сезоне провел 19 матчей за «Зенит», забил 6 голов, сделал 4 передачи.

– О попытке похищения Андрея Мостового я узнал из новостей. Он мне ничего не сказал. Утром рано проснулся, первым делом позвонил. Он ответил и сказал, что всe нормально. Слава богу, что всe обошлось.

– Как тебе его рывок?

– Хотел как раз сказать (смеeтся). Помогла его скорость. Конечно, хочется отметить его друга. Мы тоже знакомы. Пользуясь случаем, хочу сказать, что он поступил как настоящий друг. Празднование Мостового в балаклаве – прикольно и оригинально.