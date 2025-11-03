Введите ваш ник на сайте
Корнеев: «Краснодар» буквально издевался над «Спартаком»

Сегодня, 10:05
2

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев оценил исход матча 14-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак» (2:1).

«Краснодар» по‑игроцки полностью раздавил «Спартак», но не довел счет до разгромного. А в «Спартаке» есть футболисты, которые могут отыграть два мяча. Поэтому концовка была, что называется, с валокордином. Тем не менее, по игре «Краснодар» полностью превзошел соперника и буквально издевался над ним в футбольном смысле. Было огромное количество моментов, ударов по воротам.

Я не согласен с первой желтой карточкой, показанной Джону Кордобе. Там вообще ничего не было, по‑моему. Вторую желтую еще можно обсуждать, там было касание, но первая карточка – это просто невозможная вещь», – сказал Корнеев.

  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • На следующей неделе «Спартак» сыграет с «Локомотивом» и «Ахматом».
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Корнеев Игорь
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1762155788
Поросята падали при первой же возможности..
Ответить
Max-Min-vkontakte
1762165085
самый адекватный комментарий
Ответить
