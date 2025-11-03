Корнеев: «Краснодар» буквально издевался над «Спартаком»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев оценил исход матча 14-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак» (2:1).

«Краснодар» по‑игроцки полностью раздавил «Спартак», но не довел счет до разгромного. А в «Спартаке» есть футболисты, которые могут отыграть два мяча. Поэтому концовка была, что называется, с валокордином. Тем не менее, по игре «Краснодар» полностью превзошел соперника и буквально издевался над ним в футбольном смысле. Было огромное количество моментов, ударов по воротам.

Я не согласен с первой желтой карточкой, показанной Джону Кордобе. Там вообще ничего не было, по‑моему. Вторую желтую еще можно обсуждать, там было касание, но первая карточка – это просто невозможная вещь», – сказал Корнеев.