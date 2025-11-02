Литвинов честно ответил, кто виноват в поражении «Спартака» от «Краснодара»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о судействе в матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Я уже не хочу говорить про судей. Когда у нас одни судьи говорят одно, другие – другое, вопросов к ним становится ещe больше. Кордоба получает жeлтую за первый момент. У меня кровь, еe остановили. Резервный говорит: «Уходи с поля, стой здесь», боковой: «Выходи, там жeлтая». Они не могут разобраться?

Но это всe вокруг футбола. Не судьи решают, не они забивают голы – мы сами виноваты», – сказал Литвинов.