  Литвинов честно ответил, кто виноват в поражении «Спартака» от «Краснодара»

Литвинов честно ответил, кто виноват в поражении «Спартака» от «Краснодара»

Вчера, 23:50
6

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о судействе в матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Я уже не хочу говорить про судей. Когда у нас одни судьи говорят одно, другие – другое, вопросов к ним становится ещe больше. Кордоба получает жeлтую за первый момент. У меня кровь, еe остановили. Резервный говорит: «Уходи с поля, стой здесь», боковой: «Выходи, там жeлтая». Они не могут разобраться?

Но это всe вокруг футбола. Не судьи решают, не они забивают голы – мы сами виноваты», – сказал Литвинов.

  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • Отставание от 1-го места – 10 очков.
  • На следующей неделе «Спартак» сыграет с «Локомотивом» и «Ахматом».

VVM1964
1762118565
На месте Литвинова лучше бы воздержаться от комментариев, при его то косяках...
Ответить
Прокс
1762135614
Нет!!! Виновные есть!!! И они жрать хотят!!!
Ответить
Everest13
1762139588
Литвин а впереди Локо , признайся сразу что не надо нам смотреть этот матч))), смысл от ваших виноватых (((
Ответить
slavа0508
1762151791
Сопеть в две дырки надо и пахать на тренировках а в игре помирать ...а не языком трепать ...
Ответить
rash1959
1762151809
Правильно сказал, что судьи не знают правил: Если оказывают помощь игроку и была показана карточка, то и уходить с поля не надо и разрешения на выход не надо. Понаберут судей по объявлению.
Ответить
andr45
1762156623
ЛИТВИНОВ «Не судьи решают, не они забивают голы» ЛИТВИНОВ НЕ ПРАВ!!! Во-первых, всё решают судьи, иногда по совету Very Important football fan (очень важных футбольных болельщиков. Поэтому их и зовут «РЕШАЛЫ») Во-вторых, если они и не забивают голы, то их участие во взятии (невзятии) ворот какой-либо команды, зачастую бывает РЕШАющей)
Ответить
  • Читайте нас: 