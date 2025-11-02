Адиев прокомментировал решение губернатора о своем увольнении из «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал информацию о готовящейся своей отставке.
«Мое будущее? Я сейчас ни в чем не уверен. Результата нет. Естественно, будут идти слухи [об уходе]. С большим достоинством приму решение руководства клуба, когда оно будет. Я готов работать, подавать в отставку не планирую. Все зависит от решения руководства», – сказал Адиев.
- Адиев сменил в июне Игоря Осинькина.
- Самарцы занимают 12-е место.
- Команда не побеждала в РПЛ с сентября.
Источник: Sport24