Губернатор Федорищев распорядился заменить Адиева в «Крыльях Советов»

Приближается отставка главного тренера «Крыльев Советов» Магомеда Адиева. Это распоряжение губернатора Вячеслава Федорищева.

«Губернатором дана команда найти нового наставника «Крыльям Советов» вместо Магомеда Адиева, который покинет свой пост либо в ноябрьскую паузу на матчи сборных, либо в декабре – будет заявлено, что тренер уходит по собственному желанию, а до прихода нового специалиста исполняющим обязанности назначат Сергея Булатова (он не останется главным)» – написал источник.