«Зенит» в 2 раза поднял зарплату Венделу

Вчера, 11:06
19

Раскрыты финансовые подробности нового контракта полузащитника «Зенита» Вендела.

«Зарплата повысится почти вдвое – до этого было 2,7 миллиона евро. Сейчас же 3,5 миллиона оклад + железные бонусы на 1 миллион.

Уже совсем скоро Вендел сможет получить российский паспорт. Существенное повышение зарплаты во многом обусловлено скорым получением российского паспорта», – написал источник.

  • Вендел куплен у «Спортинга» в 2020 году за 20,3 миллиона евро.
  • 28-летний бразилец провел за «Зенит» 162 матча, забил 21 гол, сделал 39 ассистов.
  • Вендел с «Зенитом» выиграл 4 сезона РПЛ.

Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Вендел
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1762073713
...голодал бедолага...
Ответить
Тинез Розоп
1762074419
Всё. Завербовали…( будет Ваня Венделов)
Ответить
TOMSON
1762075518
Я конечно от зп в шоке, но все же там не в 2 раза.
Ответить
Галина Бронемясова
1762076102
бом-бом-бом в тарасятнике) а сами вечером, после краснодара, по бачкам, как обычно. гы-гы!
Ответить
FWSPM
1762078567
ну теперь совсем другая карта пойдет
Ответить
Cleaner
1762080960
За ХОРОШУЮ ИГРУ Венделу в два раза зарплату подняли. Теперь после зимнего перерыва он из Бразилии к середине мая в Зенит вернется! Ну РЖУ ни могу!!!...))) ПС: Бабло у Зенита госбюджетное, а расплачиваться не БАБЛОМ НЕ ИЗ СВОЕГО КАРМАНА не жалко...(((((((((
Ответить
iscariot
1762081044
2.7 Это только на бумаге у него было. Еще столько же доплачивали карнавальщику, чтобы заманить назад в Россию с пляжей каждые полгода. С учетом переподписания и чтобы согласился паспорт получить, будет около 10ки получать.
Ответить
Спартач80
1762081469
Зенит любит тех, кто на него кладёт, с прибором =)))))))
Ответить
Garrincha58
1762082144
Значит зимой или летом Жерсон уйдёт им не место обоим в команде, если ещё и лимит новый будет
Ответить
За что бан ?
1762084670
"Раскрыты финансовые подробности нового контракта полузащитника «Зенита» Вендела." Кто раскрыл то ? ))))))))))
Ответить
ФотоСимволическая сборная 2025 года по версии FIFPro
18:15
ФотоВ «Спартаке» определили лучшего игрока октября
17:40
5
Губерниев ответил, кто должен возглавить «Спартак»
16:55
4
ФотоБолельщики «Милана» попросили отстранить от матчей двух фанаток за слишком вульгарный вид
16:40
15
У Станковича конкретные претензии к Левникову
16:11
24
ФотоСимволическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
15:54
2
Воспитанник «Спартака» отказался возвращаться в клуб
15:33
2
Известен фаворит на победу в РПЛ после 14 туров
15:23
6
Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Радимова
14:43
5
Ловчев: «Дзюба – наш сильнейший игрок, несмотря на то что дрочит»
14:20
12
Бояринцев оценил идею объединить чемпионаты России и Беларуси
18:22
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
18:00
2
«Зенит» существенно поднял ценник на Жерсона
17:50
3
Рабинер оценил главного кандидата на замену Станковичу
17:28
Экс-директор «Спартака»: «Игра – жуть, страшно становится»
16:21
1
ФотоСимволическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
15:54
2
В «Динамо Мх» высказались об аренде Соболева
15:41
2
Воспитанник «Спартака» отказался возвращаться в клуб
15:33
2
Известен фаворит на победу в РПЛ после 14 туров
15:23
6
«Это будет очень-очень дорого»: Талалаев предупредил клубы, которым интересны игроки «Балтики»
15:13
7
Названа самая «истеричная» команда в истории России
14:54
1
Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Радимова
14:43
5
Мостовой оценил главного кандидата на замену Станковичу в «Спартаке»
14:33
3
Ловчев: «Дзюба – наш сильнейший игрок, несмотря на то что дрочит»
14:20
11
Агкацев определил фактор, который помог Мостовому избежать похищения
14:14
1
В «Ахмате» ответили на вопрос о доверии к Черчесову на фоне 6 матчей без побед
14:01
2
Реакция Рабинера на поражение «Спартака» от «Краснодара»
13:54
2
Станкович объяснил свою карточку в матче с «Краснодаром»
13:35
3
Зобнин прокомментировал хулиганскую атаку на автобус «Спартака» в Краснодаре
13:15
2
Реакция Адиева на новость об отставке из «Крыльев Советов»
12:49
«Спартак» до сих пор не может вылететь из Краснодара
12:43
8
Совет от Дивеева, как не стать жертвой похищения
12:33
1
ВидеоКордоба прокомментировал удаление в матче со «Спартаком»
12:24
3
В «Целе» отреагировали на предметный интерес «Спартака» к тренеру Риере
12:04
Адиева уволили из «Крыльев Советов» (Илья Казаков)
11:55
19
«Спартак» сделал новое предложение Джеррарду и получил ответ
11:45
14
Агкацев: «Хотели взять реванш у «Спартака»
11:35
1
Названы претенденты на звание лучшего игрока октября в РПЛ
11:18
3
