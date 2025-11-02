«Зенит» в 2 раза поднял зарплату Венделу

Раскрыты финансовые подробности нового контракта полузащитника «Зенита» Вендела.

«Зарплата повысится почти вдвое – до этого было 2,7 миллиона евро. Сейчас же 3,5 миллиона оклад + железные бонусы на 1 миллион.

Уже совсем скоро Вендел сможет получить российский паспорт. Существенное повышение зарплаты во многом обусловлено скорым получением российского паспорта», – написал источник.