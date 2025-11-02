«Зенит» в 2 раза поднял зарплату Венделу

Раскрыты финансовые подробности нового контракта полузащитника «Зенита» Вендела.
«Зарплата повысится почти вдвое – до этого было 2,7 миллиона евро. Сейчас же 3,5 миллиона оклад + железные бонусы на 1 миллион.
Уже совсем скоро Вендел сможет получить российский паспорт. Существенное повышение зарплаты во многом обусловлено скорым получением российского паспорта», – написал источник.
- Вендел куплен у «Спортинга» в 2020 году за 20,3 миллиона евро.
- 28-летний бразилец провел за «Зенит» 162 матча, забил 21 гол, сделал 39 ассистов.
- Вендел с «Зенитом» выиграл 4 сезона РПЛ.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»