Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зенитовец Вендел высказался о получении российского паспорта

Зенитовец Вендел высказался о получении российского паспорта

Вчера, 10:19
21

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о продлении контракта.

– Совместное решение мое и клуба о продлении контракта, «Зенит» стал для меня домом и семьей. Приятно быть здесь, играть, приносить пользу. Надеюсь задержаться надолго.

– Будете получать российский паспорт?

– Если это будет, то это станет не только моим решением, но еще многих людей. Если возникнет возможность, посмотрим.

  • Вендел куплен у «Спортинга» в 2020 году за 20,3 миллиона евро.
  • 28-летний бразилец провел за «Зенит» 162 матча, забил 21 гол, сделал 39 ассистов.
  • Вендел с «Зенитом» выиграл 4 сезона РПЛ.

Еще по теме:
«Зенит» в 2 раза поднял зарплату Венделу 10
«Зенит» продлил контракт с Венделом 14
Квеквескири назвал лучшего легионера РПЛ 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Вендел
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1762068190
ЗПРФ !
Ответить
Галина Бронемясова
1762068526
псс, безвиз в иорданию нужен? а в тайскую область? а в кетай? а в сирию? тогда бери гражданство! гы-гы!
Ответить
Интерес
1762068906
Правду сказал :заставят- приму.Но с монетизацией личной трагедии.
Ответить
JIEGEHDA
1762070716
Сегодня до обеда хряки будут в ярости от этой новости и писать гадости. А вечером уже будут добиты разгромом от Краснодара и увольнением Станковича и огромной компенсацией . Пока их ген Дир найдет нового супер тренера из Испании которому уже через год отсыпят новые бабки из кошелька Лукойла . И все мы снова и снова будем смотреть этот стыд . Под названием Спердак . А их фанаты будут писать про других и их будет мучать только вопросы и проблемы Зенита. Их доминанта. Альфу .
Ответить
темирхан
1762072657
Вендел КРАСАВА! ЛИДЕР и один из ЛУЧШИХ ИГРОКОВ!!!
Ответить
boris63
1762072915
За такое бабло он и на Румынский впридачу согласится,но денежку вперёд.
Ответить
АЛЕКС 58
1762074886
Вот так и решается проблема с лимитом. Главное иметь своего паспортиста,и все обезьяны получат гражданство России. А Вендел не хочет заработать его на СВО? Там тоже зарплата высокая
Ответить
За что бан ?
1762084526
Получу - говорит , назло "зыпырыфной" копытной секте . Даже если не пригодится получу , пусть у стада пердаки рвёт )))
Ответить
Главные новости
ФотоСимволическая сборная 2025 года по версии FIFPro
18:15
ФотоВ «Спартаке» определили лучшего игрока октября
17:40
5
Губерниев ответил, кто должен возглавить «Спартак»
16:55
4
ФотоБолельщики «Милана» попросили отстранить от матчей двух фанаток за слишком вульгарный вид
16:40
15
У Станковича конкретные претензии к Левникову
16:11
24
ФотоСимволическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
15:54
2
Воспитанник «Спартака» отказался возвращаться в клуб
15:33
2
Известен фаворит на победу в РПЛ после 14 туров
15:23
6
Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Радимова
14:43
5
Ловчев: «Дзюба – наш сильнейший игрок, несмотря на то что дрочит»
14:20
12
Все новости
Все новости
Бояринцев оценил идею объединить чемпионаты России и Беларуси
18:22
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
18:00
2
«Зенит» существенно поднял ценник на Жерсона
17:50
3
Рабинер оценил главного кандидата на замену Станковичу
17:28
Экс-директор «Спартака»: «Игра – жуть, страшно становится»
16:21
1
ФотоСимволическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
15:54
2
В «Динамо Мх» высказались об аренде Соболева
15:41
2
Воспитанник «Спартака» отказался возвращаться в клуб
15:33
2
Известен фаворит на победу в РПЛ после 14 туров
15:23
6
«Это будет очень-очень дорого»: Талалаев предупредил клубы, которым интересны игроки «Балтики»
15:13
7
Названа самая «истеричная» команда в истории России
14:54
1
Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Радимова
14:43
5
Мостовой оценил главного кандидата на замену Станковичу в «Спартаке»
14:33
3
Ловчев: «Дзюба – наш сильнейший игрок, несмотря на то что дрочит»
14:20
11
Агкацев определил фактор, который помог Мостовому избежать похищения
14:14
1
В «Ахмате» ответили на вопрос о доверии к Черчесову на фоне 6 матчей без побед
14:01
2
Реакция Рабинера на поражение «Спартака» от «Краснодара»
13:54
2
Станкович объяснил свою карточку в матче с «Краснодаром»
13:35
3
Зобнин прокомментировал хулиганскую атаку на автобус «Спартака» в Краснодаре
13:15
2
Реакция Адиева на новость об отставке из «Крыльев Советов»
12:49
«Спартак» до сих пор не может вылететь из Краснодара
12:43
8
Совет от Дивеева, как не стать жертвой похищения
12:33
1
ВидеоКордоба прокомментировал удаление в матче со «Спартаком»
12:24
3
В «Целе» отреагировали на предметный интерес «Спартака» к тренеру Риере
12:04
Адиева уволили из «Крыльев Советов» (Илья Казаков)
11:55
19
«Спартак» сделал новое предложение Джеррарду и получил ответ
11:45
14
Агкацев: «Хотели взять реванш у «Спартака»
11:35
1
Названы претенденты на звание лучшего игрока октября в РПЛ
11:18
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 