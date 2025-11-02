Зенитовец Вендел высказался о получении российского паспорта

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о продлении контракта.
– Совместное решение мое и клуба о продлении контракта, «Зенит» стал для меня домом и семьей. Приятно быть здесь, играть, приносить пользу. Надеюсь задержаться надолго.
– Будете получать российский паспорт?
– Если это будет, то это станет не только моим решением, но еще многих людей. Если возникнет возможность, посмотрим.
- Вендел куплен у «Спортинга» в 2020 году за 20,3 миллиона евро.
- 28-летний бразилец провел за «Зенит» 162 матча, забил 21 гол, сделал 39 ассистов.
- Вендел с «Зенитом» выиграл 4 сезона РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»