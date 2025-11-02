Зенитовец Вендел высказался о получении российского паспорта

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о продлении контракта.

– Совместное решение мое и клуба о продлении контракта, «Зенит» стал для меня домом и семьей. Приятно быть здесь, играть, приносить пользу. Надеюсь задержаться надолго.

– Будете получать российский паспорт?

– Если это будет, то это станет не только моим решением, но еще многих людей. Если возникнет возможность, посмотрим.