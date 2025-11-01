Мостовой прокомментировал попытку похищения и празднование гола в балаклаве

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о праздновании гола в балаклаве.
- В ночь на 23 октября в Санкт-Петербурге, когда Мостовой направлялся к своему автомобилю, несколько неизвестных подбежали к нему и начали хватать за руки, пытаясь затащить в микроавтобус.
- Игроку удалось отбиться от нападавших.
- Мостовой в этом сезоне провел 19 матчей за «Зенит», забил 6 голов, сделал 4 передачи.
– Что за шапка? Откуда взялась?
– Не знаю, где она, она специально была выбрана.
– Ты знал, что выйдешь и забьешь?
– Я не знал, что выйду.
– Это какое‑то совпадение, что ты после этой неприятной ситуации выходишь и забиваешь? Как‑то получается вас это взбодрило?
– Я до этой ситуации две игры подряд забивал и отдавал. Нормально ли чувствую себя? Вроде бы никак не повлияло.
Сильно ли расстроился, что не вышел в стартовом составе? Очень. После гола думал, что попал в офсайд, я даже сразу назад побежал.
Источник: «Матч ТВ»