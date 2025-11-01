Мостовой прокомментировал попытку похищения и празднование гола в балаклаве

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о праздновании гола в балаклаве.

В ночь на 23 октября в Санкт-Петербурге, когда Мостовой направлялся к своему автомобилю, несколько неизвестных подбежали к нему и начали хватать за руки, пытаясь затащить в микроавтобус.

Игроку удалось отбиться от нападавших.

Мостовой в этом сезоне провел 19 матчей за «Зенит», забил 6 голов, сделал 4 передачи.

– Что за шапка? Откуда взялась?

– Не знаю, где она, она специально была выбрана.

– Ты знал, что выйдешь и забьешь?

– Я не знал, что выйду.

– Это какое‑то совпадение, что ты после этой неприятной ситуации выходишь и забиваешь? Как‑то получается вас это взбодрило?

– Я до этой ситуации две игры подряд забивал и отдавал. Нормально ли чувствую себя? Вроде бы никак не повлияло.

Сильно ли расстроился, что не вышел в стартовом составе? Очень. После гола думал, что попал в офсайд, я даже сразу назад побежал.