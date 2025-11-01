Рабинер похвалил судью матча «Рубин» – «Динамо»: «Перспективный парень»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо» (0:0).

«В нулевой ничьей «Рубин» – «Динамо» мне больше всего понравился... 28-летний судья Инал Танашев. Уверенно, спокойно, без лишних свистков и выпячивания себя. Ни одного решения, которое может вызвать скандал. Вторая красная Нижегородову по делу. Ни на секунду не выпустил нить игры из рук, несмотря на юный для арбитра возраст. Перспективный парень.

Удаление Нижегородова в начале второго тайма ничуть «Динамо» не помогло. При 11 на 11 до перерыва оно играло гораздо лучше. Правда, прямо перед красной у Казани было три опасных подхода подряд, так что неловкость защитника рубанула под корень и так отсутствовавшую в этот день атаку хозяев (xG – дикие 0,07).

А у «Динамо» в большинстве было ноль явных голевых моментов. И, хоть оно играло поинтереснее соперника, смотреть всe это было довольно тошно», – написал Рабинер.