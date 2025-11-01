Ямаль тренировался по специальной программе после игры с «Реалом»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль всю эту неделю работал по плану, специально разработанному для него. Программа включает сеансы физиотерапии до и после тренировок.

Игрок хочет подойти в наилучшей форме к ближайшему матчу Ла Лиги с «Эльче». После неудачной игры с «Реалом» футболист хочет вернуть свою значимость для команды и внести свой вклад. В клубе уверены, что он добьeтся этого, поскольку видят его стремление проявить себя.