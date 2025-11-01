Ямаль тренировался по специальной программе после игры с «Реалом»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль всю эту неделю работал по плану, специально разработанному для него. Программа включает сеансы физиотерапии до и после тренировок.
Игрок хочет подойти в наилучшей форме к ближайшему матчу Ла Лиги с «Эльче». После неудачной игры с «Реалом» футболист хочет вернуть свою значимость для команды и внести свой вклад. В клубе уверены, что он добьeтся этого, поскольку видят его стремление проявить себя.
- Ранее Ямаля беспокоила травма в области паха. В игре с «Реалом» (1:2) он не отметился результативными действиями.
- Матч «Барселона» – «Эльче» пройдет 2 ноября и начнется в 20:30 мск.
Источник: Mundo Deportivo