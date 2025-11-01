Введите ваш ник на сайте
  Шнякин посмеялся над критикой в адрес комментаторов «Матч ТВ»

Шнякин посмеялся над критикой в адрес комментаторов «Матч ТВ»

Сегодня, 09:27
15

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о критике в адрес канала в сравнении с Okko.

«У каналов гораздо больше общего, чем вы думаете. И когда мне рассказывают про какой-то там другой профессионализм/показ… 🤣 Смех.

Безусловно, важны исполнители. Да, Уткина и Розанова нигде нет, в принципе сравнивать кого-то с двумя легендами бессмысленно. На «Окко» отличная банда ребят: из молодых лично мне нравятся Борисов и Алхазов, прибавляет Виноградов, обожаю своего папу-комментатора Саприна, Елагин – легендарный, Керимов – топ-уровень.

Обратите внимание на Комина и Качанова – ребята тьму лет мощно и умно работали на «Матче» редакторами, а сейчас – классно развиваются в роли комментаторов. Да много кого отметить можно.

Но. А что, «Матч» слабее в чем-то? Я сейчас без налета патриотизма спрашиваю. Генич и Минин кого-то слабее? Костя – голос российского футбола, он и Черданцев – самые известные футбольные комментаторы страны. А если брать навык рассуждений о росфутболе, то рядом с Геничем вообще никто не стоял.

А Трушечкин? Мало комментаторов с таким же русским языком. Нец, Пирожков, Кытманов, Мосс и т.д. – стабильнейший уровень. Свой зритель у Меламеда. Обратите внимание, как удачно и уместно работают нижними коммами на РПЛ Дурасов и Пойда.

Нагучев (если не рассказывает про персоналку «Аталанты») – это просто элита. Наследник Уткина по реакции, вычурный, узнаваемый стиль (суперважно для комментатора), а еще Рома, как и я, уже как года 2-3 пришел к пониманию простого и важного: футбол превышего всего, комментарий игры важнее мусорных и неуместных рассказов (ну, если они действительно неуместны)», – написал Шнякин.

  • 31 октября РПЛ и «Матч ТВ» объявили о продлении контракта на трансляции матчей лиги еще на 4 года.
  • По данным журналиста Ивана Карпова, по новому соглашению лига заработает 28,5 миллиарда рублей.

Источник: телеграм-канал «Сплошняк | Дмитрий Шнякин»
Россия. Премьер-лига Генич Константин Черданцев Георгий
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1761984827
Ну да, сам себя не похвалишь, никто не похвалит
Ответить
BarStep
1761985452
Зашквар какой-то! Генич, Черданцев его кумиры - ужас! Равняйтесь на Синявского, Маслаченкова и будет вам счастье… Вопрос от Шнякина: «А кто это???» :))
Ответить
Бан
1761985580
Один Чердак перечеркивает все комментаторские усилия Матч ТВ. Ну и Тина Гиеновна...
Ответить
Иван Петров 1986
1761986004
А еще у чердака очень хорошо получается чипсы рекламировать.
Ответить
Иван Петров 1986
1761986226
Это не комментаторы, а балаболы. Короче - придурки, которых до микрофона допустили.
Ответить
neveldomha
1761986298
Комментатор это как певец. Он всем нравиться не может. Кому-то тяжёлая музыка нравиться, кому-то попса. На всех не угодишь.
Ответить
Просто-333
1761988910
Граждане без стыда и совести только и могут, что смеяться...
Ответить
Каратель помойников
1761989119
Гения и Черданцев самые известные комментаторы страны-вот это и есть самое плохое.. лучше бы молчал
Ответить
TOMSON
1761994049
20 лет назад примерно такое же писали про Гусева, Маслаченко, Твалтвадзе. Идет смена поколений и молодое поколение хочет новые понятные ему голоса. Так устроен мир… Я думаю комментаторам матча нужно быть немного выше критики, как бы возраст уже обязывает
Ответить
vvv123
1761996104
Уже гол забили, а он все про любовные похождения Зе Болота рассказывает. Все комментаторы - класс, кому нужен этот футбол?
Ответить
