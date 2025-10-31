Введите ваш ник на сайте
Мостовой шокирован летним новичком «Спартака»

Сегодня, 19:07
6

Александр Мостовой озадачен отсутствием голов у форварда «Спартака» Антона Заболотного.

  • 34-летнего футболиста подписали в качестве свободного агента 1 июля.
  • Он провел 11 матчей (545 минут) и сделал 3 ассиста.

«Ноль голов Заболотного – шок. За такое время хоть что-то должен был заковырять.

Он не забил пенальти? Значит, сильно нервничает из-за этой безголовой серии.

Но я уверен, что он забьет еще за «Спартак». Не может же форвард провести целый сезон без единого забитого мяча. Пусть даже и запасной», – сказал Мостовой.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон Мостовой Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1761927039
и мы так думаем что прорвет в другой команде
Ответить
NewLife
1761927347
Все шокированы кроме дурного тренера и руководства Спартака.
Ответить
Тинез Розоп
1761932731
Когда купили его , то уже все это сразу знали…( царь, не тормози)
Ответить
Anton1969
1761933813
Сразу было понятно, что Заболотный это просто якорь!!! Который утонул!!!!
Ответить
