Мостовой шокирован летним новичком «Спартака»

Александр Мостовой озадачен отсутствием голов у форварда «Спартака» Антона Заболотного.

34-летнего футболиста подписали в качестве свободного агента 1 июля.

Он провел 11 матчей (545 минут) и сделал 3 ассиста.

«Ноль голов Заболотного – шок. За такое время хоть что-то должен был заковырять.

Он не забил пенальти? Значит, сильно нервничает из-за этой безголовой серии.

Но я уверен, что он забьет еще за «Спартак». Не может же форвард провести целый сезон без единого забитого мяча. Пусть даже и запасной», – сказал Мостовой.