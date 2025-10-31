Введите ваш ник на сайте
  Семин сказал, чего не хватает Соболеву, чтобы заиграть в «Зените»

Семин сказал, чего не хватает Соболеву, чтобы заиграть в «Зените»

Сегодня, 18:18
2

Юрий Семин прокомментировал игру нападающего Александра Соболева в составе «Зенита».

«В «Зените» есть конкуренция на позиции Соболева, а Семак каждый день видит, кто как работает.

На сегодняшний день футболист проигрывает конкуренцию, поэтому тренер так говорит. Соболеву не хватает мастерства», – сказал Сeмин.

  • В этом сезоне Соболев забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
  • Он перешел в «Зенит» летом 2024 года. После этого петербуржцы не стали чемпионами впервые за 7 лет.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Семин Юрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Хулиганин
1761924330
Потерял Саня мотивацию. Видит, что опять с чемпионством облом. Ну хоть бабки капают. Купит ножик себе новый в контре.
Ответить
Марк Аврелий!
1761936752
У ЗЕНИТА ТРАДИЦИОННО ЧАСТЬ ИГРОКОВ ПРОТИРАЕТ МЕСТО НА СКАМЕЙКЕ ЗАПАСНЫХ
Ответить
