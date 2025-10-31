Семин сказал, чего не хватает Соболеву, чтобы заиграть в «Зените»

Юрий Семин прокомментировал игру нападающего Александра Соболева в составе «Зенита».

«В «Зените» есть конкуренция на позиции Соболева, а Семак каждый день видит, кто как работает.

На сегодняшний день футболист проигрывает конкуренцию, поэтому тренер так говорит. Соболеву не хватает мастерства», – сказал Сeмин.