Семин сказал, чего не хватает Соболеву, чтобы заиграть в «Зените»

Юрий Семин прокомментировал игру нападающего Александра Соболева в составе «Зенита».
«В «Зените» есть конкуренция на позиции Соболева, а Семак каждый день видит, кто как работает.
На сегодняшний день футболист проигрывает конкуренцию, поэтому тренер так говорит. Соболеву не хватает мастерства», – сказал Сeмин.
- В этом сезоне Соболев забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Он перешел в «Зенит» летом 2024 года. После этого петербуржцы не стали чемпионами впервые за 7 лет.
Источник: Metaratings