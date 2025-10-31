Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, следит ли за «Зенитом».
– За футбольную команду «Зенит» все еще болеете?
– Время от времени – да. Слежу, когда есть время. Хотя я болею за «Зенит», даже если не смотрю. Я уже отвык от того, что он не чемпион. Хотя, может, пора бы и уступить для разнообразия. Но для меня «Зенит» всегда чемпион.
- В прошлом сезоне чемпионом России стал «Краснодар». До этого «Зенит» выигрывал золотые медали 6 раз подряд.
- Сейчас петербургский клуб занимает 4-е место в РПЛ с 26 очками после 13 туров.
Источник: ТАСС