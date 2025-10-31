Введите ваш ник на сайте
Агент Сильянова высказался об интересе «Зенита» к игроку

Сегодня, 08:46
2

Представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова Владимир Кузьмичeв прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к футболисту.

«Никакого интереса по Сильянову от «Зенита» нет. Если бы в «Локомотив» кто-то обращался, клуб бы поставил нас в известность», – сказал Кузьмичeв.

  • По даннм журналиста Ивана Карпова, «Локомотив» рассчитывает выручить за 24-летнего защитника не менее 7 миллионов евро.
  • В этом сезоне игрок провел за красно-зеленых 17 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

Корнеев сказал, есть ли спад в игре Батракова
Квеквескири назвал лучшего легионера РПЛ 1
«Локомотив» назвал «Зениту» цену на Сильянова 5
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Сильянов Александр
subbotaspartak
1761896357
По вагону по вагончику Отъезжают от перрончика
Ответить
andr2112
1761897908
Ну нет и не надо)
Ответить
Заявление РПЛ о новом контракте с «Матч ТВ»
15:15
Спаллетти установил рекорд «Ювентуса» сразу после назначения
14:51
1
Станковича назвали «хитрожопым»: «Хотя сейчас все такие»
14:28
4
«Матч ТВ» потратит рекордную сумму на новый контракт с РПЛ
14:14
1
Бубнов сказал, будет ли «Зенит» фаворитом в матче с «Локомотивом»
13:28
3
Стало известно, кто будет транслировать матчи РПЛ со следующего сезона
13:26
1
Алонсо высказался об инциденте с Винисиусом
13:20
1
Чемпион мира и Европы отказался возглавить «Спартак»
13:14
1
У Ямаля вновь возникли проблемы со здоровьем
13:03
3
Бубнов оценил кандидатуру Юрана для «Спартака» и «Динамо»
12:50
2
Агент Хлусевича отреагировал на новость о желании игрока покинуть «Спартак»
15:00
Луис Энрике сравнил Семака и Анчелотти
13:50
2
Шнуров рассказал, от чего отвык при болении за «Зенит»
13:30
Экс-гендиректор «Спартака» назвал трансфер клуба, который может не оправдать себя
13:08
Бубнов оценил кандидатуру Юрана для «Спартака» и «Динамо»
12:50
2
В РФС рассказали о проблеме с делом «Химок»
12:35
Назван клуб РПЛ, который поборется с «Локомотивом» за Веру
12:19
Агент высказался об интересе «Спартака» к Леандриньо
12:05
Где смотреть матч «Ростов» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 1 ноября 2025
12:03
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 1 ноября 2025
12:01
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 1 ноября 2025
11:59
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 1 ноября 2025
11:57
Романцев возмутился увольнением Парфенова из «Торпедо»
11:38
1
Стало известно об исчезновении материалов уголовного дела, возбужденного из-за обращения Смолова
11:27
6
Игрока «Спартака» сравнили с Пирло
11:12
5
Экс-игрок сборной России задолжал налоговой почти 22 миллиона рублей
10:56
6
«Балтика» нацелилась на подписание молодого форварда
10:39
Агент Тикнизяна рассказал о срыве трансфера игрока в «Зенит»
10:28
1
Онопко расказал о сложностях адаптации игроков «Динамо» к требованиям Карпина
10:17
4
Агент Матеуса Алвеса оценил возможность ухода игрока из ЦСКА
09:47
Денисов рассказал о настрое «Спартака» на матч с «Краснодаром»
09:30
5
Агент Сильянова высказался об интересе «Зенита» к игроку
08:46
2
Бородюк: «Динамо» – величайший клуб, Карпин должен понимать, куда пришел»
08:30
12
В ЦСКА и «Динамо» приняли решение по мексиканскому форварду
08:15
Корнеев сказал, есть ли спад в игре Батракова
08:05
Писарев назвал большую проблему «Спартака»
07:50
3
