Агент Сильянова высказался об интересе «Зенита» к игроку

Представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова Владимир Кузьмичeв прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к футболисту.
«Никакого интереса по Сильянову от «Зенита» нет. Если бы в «Локомотив» кто-то обращался, клуб бы поставил нас в известность», – сказал Кузьмичeв.
- По даннм журналиста Ивана Карпова, «Локомотив» рассчитывает выручить за 24-летнего защитника не менее 7 миллионов евро.
- В этом сезоне игрок провел за красно-зеленых 17 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
Источник: Metaratings.ru