Агент Сильянова высказался об интересе «Зенита» к игроку

Представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова Владимир Кузьмичeв прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к футболисту.

«Никакого интереса по Сильянову от «Зенита» нет. Если бы в «Локомотив» кто-то обращался, клуб бы поставил нас в известность», – сказал Кузьмичeв.