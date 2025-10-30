Сербия объявила о назначении нового главного тренера

Новым главным тренером сборной Сербии назначен Велько Паунович. Он будет руководить командой в двух матчах отбора ЧМ-2026 в ноябре.

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Бранко Радуйко отметил, что обсуждение долгосрочного контракта с Пауновичем не будет зависеть от исхода предстоящих встреч.

13 ноября Сербия сыграет в Лондоне с Англией, а 16 ноября дома примет Латвию.

Сербия сохраняет шансы попасть в стыковые матчи отбора ЧМ-2026 по итогам ближайших встреч. Сейчас команда занимает 3-е место в группе K с 10 очками после 6 игр. У идущей 2-й Албании на счету 11 очков. Лидирующая Англия набрала 18 баллов и досрочно квалифицировалась на ЧМ.