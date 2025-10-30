Введите ваш ник на сайте
Сербия объявила о назначении нового главного тренера

Сегодня, 16:02
4

Новым главным тренером сборной Сербии назначен Велько Паунович. Он будет руководить командой в двух матчах отбора ЧМ-2026 в ноябре.

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Бранко Радуйко отметил, что обсуждение долгосрочного контракта с Пауновичем не будет зависеть от исхода предстоящих встреч.

13 ноября Сербия сыграет в Лондоне с Англией, а 16 ноября дома примет Латвию.

Сербия сохраняет шансы попасть в стыковые матчи отбора ЧМ-2026 по итогам ближайших встреч. Сейчас команда занимает 3-е место в группе K с 10 очками после 6 игр. У идущей 2-й Албании на счету 11 очков. Лидирующая Англия набрала 18 баллов и досрочно квалифицировалась на ЧМ.

  • Последним клубом, который возглавлял 48-летний Паунович, был «Реал Ов».
  • Во время игровой карьеры он провел часть сезона-2007 в «Рубине».

Источник: официальный сайт Футбольного союза Сербии
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Сербия Паунович Велько
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1761829766
Теперь Станка по этому основанию не уволишь.Точнее,не сделаешь это причиной увольнения,если таковое случится.
Ответить
mutabor0992
1761850329
Походу назначили СТРЕЛОЧНИКА!ИМХО.Не пройдут на ЧМ.
Ответить
