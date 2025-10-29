В «Динамо Мх» высказались о возможном трансфере Смолова

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался о возможном появлении в команде нападающего Федора Смолова.

«Смолов в «Динамо»? Может быть.

Но вряд ли он пополнит наши ряды. Мы стараемся работать немного в другом формате. Я не говорю про его футбольные качества. Мы смотрим игроков, которых мы сможем продать в будущем. Но нельзя ничего исключать. Всe может быть. Фeдор – замечательный футболист», – сказал Газизов.