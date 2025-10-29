Введите ваш ник на сайте
  Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1), «Наполи» победил «Лечче» (1:0) и вышел в лидеры

Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1), «Наполи» победил «Лечче» (1:0) и вышел в лидеры

Вчера, 00:39

Во вторник, 28 октября, состоялись два матча 9-го тура чемпионата Италии.

«Наполи» минимально обыграл «Лечче», что позволило команде Антонио Конте возглавить таблицу Серии А.

«Аталанта» и «Милан» поделили очки – на гол Самуэле Риччи ответил Адемола Лукман.

Италия. Серия А. 9 тур
Лечче - Наполи - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Ф. Ангисса, 69.
Незабитые пенальти: Ф. Камарда, 55 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира
Аталанта - Милан - 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 - С. Риччи, 4; 1:1 - А. Лукман, 35.
Таблица турнира Календарь турнира

18+
