Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1), «Наполи» победил «Лечче» (1:0) и вышел в лидеры

Во вторник, 28 октября, состоялись два матча 9-го тура чемпионата Италии.
«Наполи» минимально обыграл «Лечче», что позволило команде Антонио Конте возглавить таблицу Серии А.
«Аталанта» и «Милан» поделили очки – на гол Самуэле Риччи ответил Адемола Лукман.
Италия. Серия А. 9 тур
Лечче - Наполи - 0:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - Ф. Ангисса, 69.
Незабитые пенальти: Ф. Камарда, 55 - нет.
Аталанта - Милан - 1:1 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - С. Риччи, 4; 1:1 - А. Лукман, 35.
Источник: «Бомбардир»