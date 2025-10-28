Введите ваш ник на сайте
Акинфеев назвал самый ценный подарок

28 октября, 19:57
6

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев раскрыл, что ему дарили в ходе карьеры.

«После чемпионата мира, когда ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко выиграл Суперкубок в Нижнем Новгороде, компания Caviar преподнесла мне тяжеленный золотой iPhone, на задней стороне которого изображен мой сэйв ногой в победном матче с испанцами. Наверное, из всех подарков это самый ценный.

Понятно, что я никогда им не пользовался, хотя, наверное, мог бы, но пугала сама мысль о том, что столь необыкновенный подарок я могу где-то потерять или его украдут.

Когда мы стали чемпионами страны, выиграв у «Рубина» в Казани, один влиятельный человек, который за нас тогда болел, подогнал нам в качестве подарков сразу несколько Range Rover: мне, Леониду Слуцкому, который тогда тренировал команду, Понтусу Верблуму, кому-то еще.

С одной стороны, безусловно, приятно, когда по отношению к тебе делаются столь широкие жесты, но с другой – я реально чувствовал себя неловко. Ну да, стали чемпионами, но любая победа – это всего лишь мгновение.

Наверное, поэтому я и ощущал некий внутренний диссонанс, понимая, что в глазах обычных людей, большинство которых вряд ли могут позволить себе автомобиль такого класса, подобные подарки – это слишком большая роскошь.

Дарили всевозможные папахи, какие-то другие экзотические головные уборы, кортики, кинжалы. Дома хранится очень красивый портрет, который одна из девочек-фанаток вышила бисером. Знаю, что она же делала подобный для Криштиану Роналду.

Отдельная категория – письма, которые я получаю до сих пор. В некоторые конверты отправители, а скорее, наверное, отправительницы, вкладывали какую-то сушеную траву, монетки, амулеты в стиле ведьминских приворотов.

Но такие я даже в руки не брал – если видел, что в конверты что-то вложено, отдавал их персоналу из пресс-службы клуба, и уже там их вскрывали.

Не сказал бы, что сильно верю в привороты и сглазы, но, как говорится, береженого Бог бережет», – написал Акинфеев в своей автобиографии.

  • 39-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
  • Он пропустил 727 голов в 809 матчах.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Цугундeр
1761672067
"Caviar, Range Rover.. береженого Бог бережет".. смекнул Игорёк и занялся рекламой..
Ответить
рылы
1761673780
главное, вкусно пахнуть, даже если ты сам игорь акинфеев ©
Ответить
...уефан
1761675486
...на конвертах с сушёной травой предусмотрительно не оставил своих отпечатков...
Ответить
mutabor0992
1761678170
А за ЧМ 2014 тебе что подарили?(намекаю про гол от Южной Кореи).p.s.Игорек как то нескромно рассказывать про золотой Айфон.Ты что телка или наркоторговец?А может ты цыган?
Ответить
Good_win_ФКСМ
1761681961
самый ценный подарок наверняка сделали хорваты в качестве персональной благодарности в адрес Дырки после домашнего матча нашей сборной в отборе к ЧМ2010 - точнейший пас Дырки на нападающего сборной Хорватии и, как итог, выход 1 на 1 и победа хорватов... Хотя, возможно, и Ю.КОрея после матча в группе ЧМ2014 перебила "благодарность" хорватов))))
Ответить
  • Читайте нас: 