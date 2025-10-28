Быстров – о Соболеве: «Наконец-то Семак признал, что был неправ»

Владимир Быстров обрадовался, что форвард «Зенита» Александр Соболев стал получать меньше игрового времени.
«Наконец-то [Семак] услышал нас после прошлого эфира! Но давайте так: он на Кубке [в матче с «Оренбургом»] дал Соболеву шанс себя проявить. И 45 минут увидел этого говна...
Слава богу, наконец-то Семак наступил себе на горло и после своего трансфера признал, что был неправ», – заявил Быстров.
- В этом сезоне Соболев забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Он перешел в «Зенит» летом 2024 года. После этого петербуржцы не стали чемпионами впервые за 7 лет.
Источник: «О, Родной Футбол!»