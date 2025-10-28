Быстров назвал Мостового тюфяком после попытки его похищения

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на неудавшуюся попытку похищения Андрея Мостового.

Мостового хотели похитить 23 октября на улице в Санкт-Петербурге, когда тот выходил из магазина.

Нападающий «Зенита» убежал от преступников.

– Молодец Мостовой и его друг, молодцы вообще.

– Нет, не Мостовой молодец, он как этот, тюфяк, блин, не посмотрел за спину. Всегда говорят: смотри, что за спиной творится.

– Володь, ты таких вещей не ждeшь сейчас, ну...

– Почему не ждeшь?! Я всегда жду таких вещей.