Быстров назвал Мостового тюфяком после попытки его похищения

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на неудавшуюся попытку похищения Андрея Мостового.
- Мостового хотели похитить 23 октября на улице в Санкт-Петербурге, когда тот выходил из магазина.
- Нападающий «Зенита» убежал от преступников.
– Молодец Мостовой и его друг, молодцы вообще.
– Нет, не Мостовой молодец, он как этот, тюфяк, блин, не посмотрел за спину. Всегда говорят: смотри, что за спиной творится.
– Володь, ты таких вещей не ждeшь сейчас, ну...
– Почему не ждeшь?! Я всегда жду таких вещей.
- Быстров в 2018 году был избит возле гей-клуба в Санкт-Петербурге.
- Позднее он объяснил, что подошeл к клубу по ошибке, будучи в нетрезвом состоянии.
Источник: «О, Родной Футбол!»