Назван сильнейший игрок в истории России

Комментатор Виктор Гусев определил сильнейшего футболиста в российской истории.

– Кто для вас сильнейший футболист в истории России?

– Чтобы не обидеть никого из ярчайших российских игроков середины поля, среди которых есть мои очень близкие друзья, назову Игоря Акинфеева.

На протяжении всей своей карьеры он оставался на самом высоком международном уровне, даже переживая травмы и отдельные неудачи. Впечатляет и его преданность клубу.