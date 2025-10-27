Названа причина, почему похитители выбрали именно Мостового

Журналист Артем Локалов прокомментировал попытку похищения зенитовца Андрея Мостового.

«Андрея Мостового едва не похитили на прошлой неделе в центре Петербурга, чтобы вымогать миллионы. Известно об этом стало только сегодня. Вероятно, «Зениту» удалось договориться, чтобы информация не уходила в медиа до сегодняшнего утра. И это сработало – Андрей провел отличный матч с «Динамо», забил один из самых красивых голов в карьере.

На самом деле, хорошо, что все закончилось именно так. Подобные истории могут завершиться плачевно. Буквально на днях в Гане похитили и убили 18-летнего вратаря Шейха Туре. Он стал жертвой преступного синдиката, который специализируется на похищениях и вымогательстве. Собственно, как и банда в Питере.

Футболисты «Зенита» – миллионеры. Но почему преступники «вели» именно Андрея? Очевидно, их кураторы были в курсе инвестиционной деятельности Мостового. Андрей буквально в сентябре рассказывал коллеге Навасардяну, что у него «много вложений», – выразил версию Локалов.