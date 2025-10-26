Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Федотов ответил, правильно ли засчитан гол «Динамо» в ворота «Зенита»

Федотов ответил, правильно ли засчитан гол «Динамо» в ворота «Зенита»

Сегодня, 19:21
4

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал гол «Динамо» в ворота «Зенита».

  • Московская команда отличилась на 26-й минуте благодаря голу Бителло.
  • Петербуржцы жаловались судье, что перед забитым мячом было нарушение правил на Андрее Мостовом.

«Я не увидел фола. Мостовой отказался от борьбы и просто дорисовал. Мяч был под ногой, можно было спокойно продолжать движение. Так что правильно засчитали гол. VAR проверял, но тоже не увидел явной ошибки Сухого», – сказал Федотов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Федотов Игорь
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1761495866
ОФСАЙДА НЕ БЫЛО НА 3 ГОЛ....СУДЬЯ ПРОДАЖНЫЙ....ДОЛОЙ ЛИМИТ....СУДЬИ ДАВЯТ на ЗЕНИТ...
Ответить
andrei-sarap-yandex
1761495941
СУХОЙ -ТУПОЙ
Ответить
andrei-sarap-yandex
1761496018
СУХОЙ-ТУПОЙ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛа......тупище
Ответить
Хулиганин
1761496799
Федотову нужно сменить имя. Как Герасим, со всем согласен.
Ответить
