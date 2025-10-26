Федотов ответил, правильно ли засчитан гол «Динамо» в ворота «Зенита»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал гол «Динамо» в ворота «Зенита».

Московская команда отличилась на 26-й минуте благодаря голу Бителло.

Петербуржцы жаловались судье, что перед забитым мячом было нарушение правил на Андрее Мостовом.

«Я не увидел фола. Мостовой отказался от борьбы и просто дорисовал. Мяч был под ногой, можно было спокойно продолжать движение. Так что правильно засчитали гол. VAR проверял, но тоже не увидел явной ошибки Сухого», – сказал Федотов.