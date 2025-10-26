Галактионов назвал причину, которая помешала «Локо» обыграть «Акрон»

лавный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов остался недоволен качеством поля в матче с «Акроном». Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 13-м туре РПЛ.

– Перед матчем все говорили про состояние поля. Что в итоге показала игра?

– Безусловно, что поле было не совсем идеальным, мягко говоря. Очень мягкое. Соответственно, это большое влияние оказывает на связочно‑мышечный аппарат. Есть определенная реакция у футболистов. Оно, безусловно, повлияло на ход игры. В какие‑то моментах старались действовать проще.